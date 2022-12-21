Экс-пилот Ф1 посоветовал Williams рискнуть с выбором нового босса

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После завершения сезона Ф1 сразу четыре команды потеряли своих руководителей. Ferrari и Williams решили уволить их из-за недостаточных результатов, а боссы McLaren и Alfa Romeo нашли себе более привлекательное место в паддоке.

Участник двух десятков Гран При за Caterham Гидо ван дер Гарде рассказал нашим коллегам из голландской редакции Motorsport.com, что на месте боссов Williams пригласил бы на место Йоста Капито кого-то из молодых специалистов, проявивших себя в молодежных чемпионатах.

«Я бы взял молодого парня, – объяснил Гидо. – Когда Red Bull только начинала в Формуле 1, они позвали Кристиана Хорнера, который в то время возглавлял команду в Ф3000. Это оказалось очень грамотным и успешным шагом.

Мне кажется, сейчас в Формуле 2 есть несколько по-настоящему толковых ребят, которые точно справятся. У тех, кто уже смог добиться успеха, сформировалась верная психология. Кроме того, они знают, как выстраивать работу.

Я бы пригласил такого – молодого и голодного до успехов. Дополнительный плюс тут в том, что такому сотруднику можно платить не очень много. Да, это риск, но таким талантам тоже нужно давать шанс в Формуле 1».

На вопрос о том, кого из боссов Ф2 он бы мог выделить, ван дер Гарде ответил: «Начать стоит с Рене Розина, главы Prema. Он добивается успеха во всем, чем занимается. Но проблема в том, что он едва ли согласится. Prema – семейная команда, и Рене вряд ли готов покинуть ее в ближайшее время.

Еще есть Джакомо Риччи. Он уже несколько лет работает тим-менеджером в Trident и очень здорово усилил команду в Ф3, а в минувшем сезоне они выиграли [гонку] и в Формуле 2. Он сам в прошлом был пилотом в Ф3000 и GP2, так что обладает соответствующим опытом. Это действительно способный парень, влюбленный в гонки.

Можно вспомнить и еще несколько человек. Я уверен, что им [Williams] нужен именно такой».

Интересно, что по поводу Сьюзи Вольф, которую сейчас активно прочат в руководители коллектива из Гроу, экс-пилот высказался довольно скептически: «Она в слишком легком весе для этой задачи».

Джакомо Риччи, представитель чемпионской команды Ф3 Team Trident, Оскар Пиастри, лучший новичок сезона Ф2, Рене Розин, представитель чемпионской команды Ф2 Prema Racing. Награждение FIA 2021 года Фото: Фредерик Ле Флош / DPPI