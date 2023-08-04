Экс-пилот Ф1 посоветовал Шумахеру уйти из Mercedes

Мику Шумахеру после двух сезонов в составе Haas не удалось закрепиться в пелотоне Ф1 – даже несомненный прогресс и несколько неплохих гонок не убедили главу команды Гюнтера Штайнера оставить немца.

В 2023 году сыну легендарного Михаэля Шумахера досталась только работа резервиста в Mercedes – пилот лишь изредка садится за руль на тестах, а за борьбой недавних соперников на трассах Гран При смотрит лишь со стороны.

Глава команды Тото Вольф уверяет Формулу 1, что Мик действительно быстр, а сам пилот недавно намекал на возвращение в пелотон еще до завершения нынешнего сезона, однако пока его котировки на трансферном рынке по-прежнему невысоки.

Все говорит о том, что Шумахер еще на год останется в запасе у Mercedes. Однако Ханс-Йоахим Штук, который в 70-х провел в Ф1 шесть сезонов и дважды поднимался на подиум, назвал такой сценарий крайне нежелательным для гонщика.

«Сейчас ему нужно просто перетерпеть, – приводит слова 72-летнего ветерана Eurosport. – Нет сомнений, что этот год многому его научит – это касается как тестов, так и работы на симуляторе. Но вот как ему после этого получить место в кокпите, до сих пор непонятно.

Если ты не проявляешь себя и не демонстрируешь свои умения в гонках, про тебя быстро забывают. И потому второй год тестов не принесет ему никакой пользы.

Осталось лишь запастись терпением и посмотреть, что на этот счет придумает Тото Вольф. Но [найти для гонщика место] ему будет весьма непросто».

При этом Штук согласился с боссом Mercedes в том, что по своему уровню Шумахер вполне отвечает требованиям Ф1, а карьерными сложностями 24-летний гонщик во многом обязан своему бывшему боссу Штайнеру.

«Как по мне, он соответствует Формуле 1, – отметил ветеран. – Тут даже вопросов быть не может. Он должен получить еще одну возможность показать свои умения. Для этого нужны хорошая машина и компетентный руководитель команды. Не такой, как Гюнтер Штайнер, который просто не знает, как руководить людьми и помогать им развиваться.

В других обстоятельствах у Мика был бы хороший шанс проявить себя».

Ханс-Йоахим Штук и Porsche 962C, 2021 год Фото: Porsche