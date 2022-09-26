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Формула 1 Новость

Чемпион Ф1 попробовал избраться в итальянский сенат, но проиграл выборы

Эмерсон Фиттипальди не прошел в главный законодательный орган Италии, несмотря на поддержку популярного политика Джорджи Мелони

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Чемпион Ф1 попробовал избраться в итальянский сенат, но проиграл выборы
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В минувшее воскресенье на Апеннинах прошли выборы в сенат, которые выиграла праворадикальная партия «Братья итальянцы», ведомая Джорджей Мелони – теперь та должна стать первой в истории страны женщиной-премьером. 

Одним из кандидатов от «братьев» был двукратный чемпион Формулы 1 Эмерсон Фиттипальди. 75-летний бразилец боролся за мандат от Южноамериканского иностранного округа.

Однако популярность бывшего гонщика на родине, на которую рассчитывали в штабе Мелони, не помогла. Избиратели отдали свои голоса действующему сенатору Марио Алехандро Боргезе.

Эмерсон Фиттипальди, который стал сильнейшим в Ф1 в 1972 и 1974 годах, часто бывает в Италии, где живут его многочисленные внуки, продолжающие семейные гоночные традиции. Пьерто является резервным гонщиком Haas F1 и выступает в марафонских гонках, а Энцо неплохо смотрится в нынешнем сезоне Ф2. 

Эмерсон Фиттипальди, Lotus 72D Ford, 1972 год

Эмерсон Фиттипальди, Lotus 72D Ford, 1972 год

Фото: Sutton Images

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