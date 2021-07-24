На протяжении пяти последних сезонов Формулы 1 в составе Mercedes выступают Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас. Финн заменил в команде Нико Росберга, ставшего чемпионом в 2016-м и завершившим после этого карьеру. Несмотря на отдельные сильные выступления, все это время Валттери не удавалось навязать Хэмилтону серьезную борьбу.

За прошедшее время Льюис выиграл 42 гонки и четыре титула, тогда как Боттас одержал всего девять побед.

Сейчас у Валттери нет контракта на 2021 год – и его шансы остаться в Mercedes оцениваются гораздо ниже, чем прежде. Главным конкурентом финна является Джордж Расселл, который явно перерос свою нынешнюю команду Williams и претендует на переход в Брэкли.

В Mercedes пообещали решить кадровый вопрос по ходу летнего перерыва, что оставляет поклонникам Ф1 простор для многочисленных слухов.

Свою позицию высказал и бывший пилот чемпионата, а ныне телеэксперт Гидо ван дер Гарде. Голландец считает, что Хэмилтону не нужен молодой быстрый напарник, потому сэр семикратный использует все свое влияние, чтобы в команде остался Боттас.

Оценивая шансы Расселла в программе Formula 1 Café на канале Ziggo Sport, участник 22 Гран При отметил: «Я совсем не убежден [в его переходе]. Пока за Mercedes выступает Хэмилтон, этого не должно произойти».

Ван дер Гарде добавил: «Я считаю, что [на 2022 год] Расселл останется в Williams».