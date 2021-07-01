Экс-пилот Ф1 объяснил проблемы Мазепина

Россиянин Никита Мазепин только в этом году дебютировал в Формуле 1 и сразу стал объектом всесторонней критики. Его обвиняли как в гоночных ошибках, вроде вылетов с трассы, так и в не джентльменском поведении.

Кроме того, Мазепин регулярно проигрывает своему напарнику Мику Шумахеру как в квалификациях, так и в гонках.

Однако, бывший пилот Ф1 Мика Сало заметил, что у россиянина намного меньше опыта, чем у других дебютантов. Как правило в Ф1 попадают пилоты, уже поработавшие с командами в качестве пилотов их академий или тестеров. Например, тот же Шумахер является воспитанником академии Ferrari. А у Мазепина такого опыта не было.

«У Мазепина намного меньше опыта, чем у остальных, – сказал Сало финскому каналу C More. – Все остальные тренировались в молодежных академиях, а Мазепин нет. Он не проводит настоящих тестов, не был на радаре у журналистов, как все остальные. Он сталкивается со множеством новых и удивительных вещей.

Посмотрим, как он пройдет проверку в Haas, есть ли вообще смысл в его выступлении [в Ф1]. В Ф1 за тобой все следят, тут ничего незаметно не сделаешь».