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Формула 1 Новость

Экс-пилот Ф1 объяснил, почему Алонсо и Aston подойдут друг другу

По мнению Марка Зурера, испанский ветеран исповедует тот же подход к делу, что и его будущий босс

Алтай Гек
Автор:
, редактор, Турция
Экс-пилот Ф1 объяснил, почему Алонсо и Aston подойдут друг другу
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Фернандо Алонсо удивил всю Формулу 1, приняв решение оставить на пятом десятке команду Alpine и попробовать начать все заново с Aston Martin

Сейчас команда из Сильверстоуна является одной из слабейших в Ф1, потому решение испанца вызвало немало вопросов. Однако бывший пилот чемпионата и популярный в Германии эксперт Марк Зурер объяснил, что Фернандо относится к тому же типу людей, что и владелец Aston Лоуренс Стролл.

«Фернандо абсолютно мотивирован и всегда ведет свои команды вперед, – отметил Зурер в интервью Motorsport.com. – А кроме того, он силен в политических вопросах. В тех коллективах, где он выступал прежде, всегда летели головы. Давайте посмотрим, что у него получится в Aston Martin.

Но они с Лоуренсом Строллом схожи в подходах. Каждый стремится добиться успеха любой ценой. Стролл лично поучаствовал в переходе Алонсо. И теперь, думаю, они будут вместе вести команду в общем направлении». 

Зурер также отметил, что Aston Martin получит ощутимый импульс от перехода Дэна Феллоуза, одного из ключевых конструкторов Red Bull.

«Они построили машину к старту сезона, но затем стали активно изучать, что сделали другие. Только там им удалось, начиная с Барселоны, более-менее включиться в борьбу в средней группе.  

Понятно, что пока команда [была] не в состоянии разработать быструю машину своими силами. Но теперь у них появилось несколько примечательных фигур. Дэн Феллоуз долгое время возглавлял в Red Bull отдел аэродинамики. Теперь он в Aston Martin, а значит, дела могут пойти на лад. 

Думаю, сейчас команда вправе связывать с предстоящим сезоном серьезные надежды». 

За шесть этапов до конца сезона-2022  Aston Martin занимает в Кубке конструкторов девятое место, опережая лишь Williams.

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