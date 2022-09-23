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Фернандо Алонсо удивил всю Формулу 1, приняв решение оставить на пятом десятке команду Alpine и попробовать начать все заново с Aston Martin.

Сейчас команда из Сильверстоуна является одной из слабейших в Ф1, потому решение испанца вызвало немало вопросов. Однако бывший пилот чемпионата и популярный в Германии эксперт Марк Зурер объяснил, что Фернандо относится к тому же типу людей, что и владелец Aston Лоуренс Стролл.

«Фернандо абсолютно мотивирован и всегда ведет свои команды вперед, – отметил Зурер в интервью Motorsport.com. – А кроме того, он силен в политических вопросах. В тех коллективах, где он выступал прежде, всегда летели головы. Давайте посмотрим, что у него получится в Aston Martin.

Но они с Лоуренсом Строллом схожи в подходах. Каждый стремится добиться успеха любой ценой. Стролл лично поучаствовал в переходе Алонсо. И теперь, думаю, они будут вместе вести команду в общем направлении».

Зурер также отметил, что Aston Martin получит ощутимый импульс от перехода Дэна Феллоуза, одного из ключевых конструкторов Red Bull.

«Они построили машину к старту сезона, но затем стали активно изучать, что сделали другие. Только там им удалось, начиная с Барселоны, более-менее включиться в борьбу в средней группе.

Понятно, что пока команда [была] не в состоянии разработать быструю машину своими силами. Но теперь у них появилось несколько примечательных фигур. Дэн Феллоуз долгое время возглавлял в Red Bull отдел аэродинамики. Теперь он в Aston Martin, а значит, дела могут пойти на лад.

Думаю, сейчас команда вправе связывать с предстоящим сезоном серьезные надежды».

За шесть этапов до конца сезона-2022 Aston Martin занимает в Кубке конструкторов девятое место, опережая лишь Williams.

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