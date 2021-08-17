Экс-пилот Ф1 обвинил Haas в авариях Шумахера

Если в начале сезона болельщики Формулы 1 обращали особое внимание на ошибки Никиты Мазепина, ближе к лету фокус сместился на другого пилота команды Haas. Мик Шумахер дважды (в Монако и на «Хунгароринге») не смог принять участие в квалификации, разбив машину в субботней тренировке. Плюс на Гран При Франции попал в аварию уже по ходу квалификации – впрочем, успев к этому моменту показать отличный 15-й результат (который до сих пор остается лучшим для немецкого пилота).

Руководитель Haas Гюнтер Штайнер до недавнего времени неизменно защищал своих гонщиков и называл ошибки неотъемлемым элементом процесса адаптации к автомобилю Формулы 1. Однако после аварии на «Хунгароринге» менеджер выразил определенное недовольство действиями своего пилота.

Последствия аварии в Монако 1 / 6 Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images Последствия аварии в Монако 2 / 6 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Последствия аварии в Монако 3 / 6 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images Последствия аварии во Франции 4 / 6 Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images Последствия аварии в Венгрии 5 / 6 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Последствия аварии в Венгрии 6 / 6 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Тем временем экс-пилот Ф1 Кристиан Клин (в начале двухтысячных годов он провел три сезона в командах Jaguar и Red Bull) считает, что Штайнеру надо винить в первую очередь самого себя – ведь он не смог организовать работу команды так, чтобы в распоряжении гонщиков оказалась конкурентоспособная машина.

«А чего вы хотите от пилота, когда его машина не может ехать нормально? – заявил австриец в беседе с корреспондентом сайта Speedweek. – Пилоту приходится быть агрессивным, приходится атаковать – а когда за рулем такой машины ты едешь на пределе, нередко очень трудно удержаться на грани.

Конечно, нет ничего хорошего в том, что у Haas нет бюджета. Это наносит им двойной удар – и скорости у машин нет, и разбивают их чаще чем хотелось бы.

В целом же первый сезон Мика проходит неплохо – прежде всего, потому, что он уверенно опережает своего напарника. Впрочем, езда в хвосте пелотона, может быть, неплохо подходит, чтобы учиться – но в долгосрочной перспективе она демотивирует. На второй сезон пилот уже хочет сделать шаг вперед. И если у Мика это получится, если он окажется в середине пелотона – вы сможете оценить его по достоинству».