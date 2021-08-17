Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Источник: Марко подыскивает новичка на место Переса
Формула 1 Новость

Экс-пилот Ф1 обвинил Haas в авариях Шумахера

Автор:
, главный редактор

По мнению Кристиана Клина, пилоты не так часто разбивали бы болид VF-21, если бы он позволял им ехать побыстрее

Экс-пилот Ф1 обвинил Haas в авариях Шумахера

Если в начале сезона болельщики Формулы 1 обращали особое внимание на ошибки Никиты Мазепина, ближе к лету фокус сместился на другого пилота команды Haas. Мик Шумахер дважды (в Монако и на «Хунгароринге») не смог принять участие в квалификации, разбив машину в субботней тренировке. Плюс на Гран При Франции попал в аварию уже по ходу квалификации – впрочем, успев к этому моменту показать отличный 15-й результат (который до сих пор остается лучшим для немецкого пилота).

Читайте также:

Руководитель Haas Гюнтер Штайнер до недавнего времени неизменно защищал своих гонщиков и называл ошибки неотъемлемым элементом процесса адаптации к автомобилю Формулы 1. Однако после аварии на «Хунгароринге» менеджер выразил определенное недовольство действиями своего пилота.

Последствия аварии в Монако
Последствия аварии в Монако
1/6

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Последствия аварии в Монако
Последствия аварии в Монако
2/6

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Последствия аварии в Монако
Последствия аварии в Монако
3/6

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Последствия аварии во Франции
Последствия аварии во Франции
4/6

Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images

Последствия аварии в Венгрии
Последствия аварии в Венгрии
5/6

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Последствия аварии в Венгрии
Последствия аварии в Венгрии
6/6

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Тем временем экс-пилот Ф1 Кристиан Клин (в начале двухтысячных годов он провел три сезона в командах Jaguar и Red Bull) считает, что Штайнеру надо винить в первую очередь самого себя – ведь он не смог организовать работу команды так, чтобы в распоряжении гонщиков оказалась конкурентоспособная машина.

«А чего вы хотите от пилота, когда его машина не может ехать нормально? – заявил австриец в беседе с корреспондентом сайта Speedweek. – Пилоту приходится быть агрессивным, приходится атаковать – а когда за рулем такой машины ты едешь на пределе, нередко очень трудно удержаться на грани.

Конечно, нет ничего хорошего в том, что у Haas нет бюджета. Это наносит им двойной удар – и скорости у машин нет, и разбивают их чаще чем хотелось бы.

В целом же первый сезон Мика проходит неплохо – прежде всего, потому, что он уверенно опережает своего напарника. Впрочем, езда в хвосте пелотона, может быть, неплохо подходит, чтобы учиться – но в долгосрочной перспективе она демотивирует. На второй сезон пилот уже хочет сделать шаг вперед. И если у Мика это получится, если он окажется в середине пелотона – вы сможете оценить его по достоинству».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Источник: Марко подыскивает новичка на место Переса

Предыдущая новость

Источник: Марко подыскивает новичка на место Переса
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Источник: Марко подыскивает новичка на место Переса

5 ч
2
Формула 1

Экс-пилот Ф1 обвинил Haas в авариях Шумахера

2 ч
3
Формула 1

«Он орал, я смеялся». Баттон вспомнил об уходе в McLaren

8 ч
4
Формула 1

Покладистый мастер вторых попыток. Инженер Haas о Шумахере

7 ч
5
Формула 1

Оплачивать соперникам расходы на ремонт? Штайнер против

5 ч
Самое важное:
Экс-пилот Ф1 обвинил Haas в авариях Шумахера
Формула 1

Экс-пилот Ф1 обвинил Haas в авариях Шумахера

2 ч
Источник: Марко подыскивает новичка на место Переса
Формула 1

Источник: Марко подыскивает новичка на место Переса

5 ч
Оплачивать соперникам расходы на ремонт? Штайнер против
Формула 1

Оплачивать соперникам расходы на ремонт? Штайнер против

5 ч
Покладистый мастер вторых попыток. Инженер Haas о Шумахере
Формула 1

Покладистый мастер вторых попыток. Инженер Haas о Шумахере

7 ч
«Он орал, я смеялся». Баттон вспомнил об уходе в McLaren
Формула 1

«Он орал, я смеялся». Баттон вспомнил об уходе в McLaren

8 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Гиперкары для «Ле-Мана» интересуют владельцев Volvo и Jaguar 24 часа Ле-Мана
24 часа Ле-Мана

Гиперкары для «Ле-Мана» интересуют владельцев Volvo и Jaguar

Mercedes на гонке Формулы Е одолжил соперникам механиков Берлин II
Формула E

Mercedes на гонке Формулы Е одолжил соперникам механиков

Ди Грасси в Берлине выбил да Кошту, выронив руль из рук Берлин II
Формула E

Ди Грасси в Берлине выбил да Кошту, выронив руль из рук

Кристиан Клин Больше от
Кристиан Клин
Все пилоты Red Bull: от худшего к лучшему
Формула 1

Все пилоты Red Bull: от худшего к лучшему

Феттель разбил машину, Квят не стартовал. Как пилоты Red Bull проводили первые Гран При в составе команды
Формула 1

Феттель разбил машину, Квят не стартовал. Как пилоты Red Bull проводили первые Гран При в составе команды

Все машины Red Bull, которые выходили на старт в Формуле 1
Формула 1

Все машины Red Bull, которые выходили на старт в Формуле 1

Haas F1 Team Больше от
Haas F1 Team
Оплачивать соперникам расходы на ремонт? Штайнер против
Формула 1

Оплачивать соперникам расходы на ремонт? Штайнер против

Покладистый мастер вторых попыток. Инженер Haas о Шумахере Гран При Бельгии
Формула 1

Покладистый мастер вторых попыток. Инженер Haas о Шумахере

Мазепин рассказал о тоске по кровати и любви к борщу
Формула 1

Мазепин рассказал о тоске по кровати и любви к борщу

Самое читаемое Сегодня

Источник: Марко подыскивает новичка на место Переса
Формула 1 Формула 1

Источник: Марко подыскивает новичка на место Переса

Экс-пилот Ф1 обвинил Haas в авариях Шумахера
Формула 1 Формула 1

Экс-пилот Ф1 обвинил Haas в авариях Шумахера

«Он орал, я смеялся». Баттон вспомнил об уходе в McLaren
Формула 1 Формула 1

«Он орал, я смеялся». Баттон вспомнил об уходе в McLaren

Покладистый мастер вторых попыток. Инженер Haas о Шумахере
Формула 1 Формула 1

Покладистый мастер вторых попыток. Инженер Haas о Шумахере

Оплачивать соперникам расходы на ремонт? Штайнер против
Формула 1 Формула 1

Оплачивать соперникам расходы на ремонт? Штайнер против

Гиперкары для «Ле-Мана» интересуют владельцев Volvo и Jaguar
24 часа Ле-Мана 24 часа Ле-Мана

Гиперкары для «Ле-Мана» интересуют владельцев Volvo и Jaguar

«Он вел себя странно». Откровения Баттона об отношениях с Хэмилтоном
Формула 1 Формула 1

«Он вел себя странно». Откровения Баттона об отношениях с Хэмилтоном

«Они чувствуют угрозу». Хорнер о жалобах Mercedes
Формула 1 Формула 1

«Они чувствуют угрозу». Хорнер о жалобах Mercedes

Самое важное:

Экс-пилот Ф1 обвинил Haas в авариях Шумахера
Формула 1 Формула 1

Экс-пилот Ф1 обвинил Haas в авариях Шумахера

Источник: Марко подыскивает новичка на место Переса
Формула 1 Формула 1

Источник: Марко подыскивает новичка на место Переса

Оплачивать соперникам расходы на ремонт? Штайнер против
Формула 1 Формула 1

Оплачивать соперникам расходы на ремонт? Штайнер против

Покладистый мастер вторых попыток. Инженер Haas о Шумахере
Формула 1 Формула 1

Покладистый мастер вторых попыток. Инженер Haas о Шумахере

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.