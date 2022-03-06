Экс-пилот Ф1 о новом директоре гонки: Он соблюдает правила

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

17 февраля FIA приняла решение отстранить Майкла Маси с поста директора гонки. Скитается, что причиной увольнения стали решения, принятые австралийцем во время спорного финала чемпионата в Абу-Даби. Теперь роль руководителя гонки будут поочередно выполнять два человека: Эдуарду Фрейташ из WEC и работавший прежде в DTM Нильс Виттих.

Экс-пилот Ф1 Гидо ван дер Гарде знаком с Фрейташем: португалец руководил чемпионатами, когда Гидо выступал в WEC и ELMS. По мнению ван дер Гарде, в Ф1 Эдуарду будет строг.

«Фрейташ? Он хороший гоночный директор, – рассказал ван дер Гарде. – Я знаю его уже на протяжении нескольких лет. Он строгий парень; и у него правила есть правила. Если ты не следуешь регламенту, то с ним просто получишь штраф!

Думаю, также важно, кто именно будет работать с ним внутри FIA и кто будет его правой или левой рукой. Рядом должен находиться бывший пилот – особенно это касается разбора инцидентов в гонках и выяснения, кто прав и что было сделано не так».