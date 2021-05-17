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Формула 1 Новость

Экс-пилот Ф1 счел нынешнюю Ф1 не подходящей для Феттеля

Автор:
, Ответственный редактор

Призер 12 Гран При Стефан Йоханссон объяснил, что сложности немецкого гонщика связаны с техническими особенностями современных машин Ф1

Экс-пилот Ф1 счел нынешнюю Ф1 не подходящей для Феттеля

Себастьян Феттель не знал себе равных на трассах Гран При в начале прошлого десятилетия: за рулем Red Bull он завоевал четыре титула, а чемпионат-2013 завершил рекордной серией из девяти побед подряд. 

Однако с началом турбоэры успехов у немца стало на порядок меньше, а после перехода из Ferrari в Aston Martin Феттель и вовсе не заработал в четырех гонках ни одного очка. 

Ветеран автоспорта Стефан Йоханссон, который в середине 80-х входил в число лидеров Ф1, выступая за Ferrari и McLaren, предложил свой взгляд на сложности Себа.

«Мне кажется, что на турбомашинах нынешнего поколения он никогда не был по-настоящему быстр, как на старых V8, – объяснил швед в своем блоге, рассуждая о проблемах немца. – Разница между этими машинами просто колоссальная. И я уверен, что в плане пилотирования тоже. Не забывайте, что новые весят на 50% больше прежних. Сейчас это 780 кг. Вы должны тащить их по трассе со всеми этими батареями и тому подобным. 

У них гораздо больше колесная база – и управлять ими наверняка очень странно, если сравнивать с тем, к чему они привыкли прежде. Старые машины были легкими и верткими, с совсем другой аэродинамикой и другими характеристиками моторов. 

Каждое поколение машин подходит кому-то из пилотов лучше, чем остальным. Льюис [Хэмилтон] отлично умеет адаптироваться – при этом понятно, что у Mercedes лучшая техника в нынешнем поколении. У [Фернандо] Алонсо тоже есть сейчас определенные сложности. Это похоже на Феттеля – при этом я не сомневаюсь, что освоиться с нынешними машинами очень непросто.

Приходится менять свой подход к управлению до тех пор, пока он не будет подходить к новой машине. Если добиться этого, дальше все будет уже проще. Но адаптироваться сложно. Проблема нынешних машин в том, что они не едут быстрее, если ты просто начинаешь атаковать активнее. Здесь куда важнее общий баланс, необходимость оставаться в том окне параметров, который обеспечивает максимальное сцепление шин. 

Парни из нового поколения – [Макс] Ферстаппен, Ландо Норрис, Шарль Леклер, Эстебан Окон или Джордж Расселл – не просто хорошие гонщики. Они имеют дополнительное преимущество за счет того, что провели годы на симуляторе и знакомы только с новыми машинами». 

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Стефан Йоханссон, McLaren MP4/3, 1987 год

Стефан Йоханссон, McLaren MP4/3, 1987 год

Фото: Sutton Images

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Зак Браун назвал столкнование Хэмилтона и Ферстаппена лишь вопросом времени

Предыдущая новость

Зак Браун назвал столкнование Хэмилтона и Ферстаппена лишь вопросом времени
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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Стефан Йоханссон , Себастьян Феттель
Команды Aston Martin Racing
Автор Александр Кабановский

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