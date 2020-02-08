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Экс-пилот Ф1 назвал Ферстаппена «гоночным Месси»

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Экс-пилот Ф1 назвал Ферстаппена «гоночным Месси»
Автор:
, Главный редактор
8 февр. 2020 г., 14:51

Со знаменитым футболистом пилота Red Bull сравнил его соотечественник, в свое время также выступавший за австрийскую команду.

Роберт Дорнбос, в свое время восемь раз стартовавший в гонках Ф1 за рулем болида Minardi и еще трижды – в составе команды Red Bull, регулярно выступает в качестве эксперта на голландском телевидении и комментирует те или иные события в прессе. Неудивительно, что ему достаточно часто приходится оценивать выступления Макса Ферстаппена – и надо отдать Дорнбосу должное, он по мере сил старается избегать однообразных оценок. Очередной креативный комплимент голландец сделал своему соотечественнику в интервью голландскому журналу Gassan.

«Макс – это гоночный Месси, – в частности сказал Дорнбос. – Это талант, который появляется раз в десятилетие. Человек, который может так много в столь юном возрасте – это уникум, что-то исключительное.

Если вам кажется, что за рулем гоночной машины невозможно чего-то добиться – Макс докажет вам обратное. Он не раз доказывал, что способен выжать из своего автомобиля больше, чем любой другой гонщик. Но все-таки трудно совершать чудеса, если твоя машина отстает от другой по мощности. И если в этом году сохранит отставание Honda от Mercedes или Ferrari, бороться за титул будет трудно».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Роберт Дорнбос , Макс Ферстаппен В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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