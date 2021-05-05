Экс-пилот Ф1 сравнил команду Мазепина с Marussia

Дебютный сезон Мика Шумахера в Формуле 1 складывается непросто из-за нехватки скорости у его машины Haas, однако по итогам трех гонок немец смотрится явно выигрышнее своего напарника Никиты Мазепина: пусть он тоже не избежал аварий, но все три раза добрался до финиша, а по ходу недавней гонки в Португалии вынудил ошибиться и обогнал Николя Латифи из Williams.

Такие выступления заслужили похвалы от бывшего пилота Ф1 Тимо Глока – при этом тот предостерег молодого соотечественника от попыток сразу прыгнуть выше головы.

«Он уверен в своих силах, а прежде уже показывал, что умеет очень здорово проводить гонки, – объяснил гонщик DTM в эфире Sky Sports. – Мы общались еще до старта чемпионата в Бахрейне, и я посоветовал ему не пытаться показать больше, чем позволяет машина. Это стало бы ошибкой.

Я сам однажды оказался в точно такой же ситуации, когда выступал за Marussia. У меня тогда все было как раз так, как у него сейчас»

Глок перешел в российскую Marussia из заводской Toyota, в составе которой боролся за подиумы. Однако за рулем красно-черной машины Тимо оказался в конце пелотона и больше до конца карьеры не заработал ни одного очка.

«Не надо пытаться выжать из машины то, чего она не может, – добавил 39-летний спортсмен. – Если действовать так, начнутся ошибки – и результат окажется прямо противоположным. Более того, после этого ты больше не сможешь добиваться от машины максимума.

Не стоит пытаться прыгнуть выше головы, но при этом всегда важно добиваться максимума возможного. Пока в каждой гонке ему очень хорошо удается это. Если сравнивать с Мазепиным, у которого пока не было ни одного простого уик-энда, Мик регулярно приводит машину к финишу и показывает свои умения».

Призер трех Гран При продолжил: «Возможно, сейчас к нему [Шумахеру] приковано излишнее внимание, но надо признать, что на такой машине ваши шансы обогнать кого-то крайне малы. Однако ему это удалось – пусть и с небольшой помощью Николя Латифи, который промазал на торможении. Но это никак не умаляет заслуг Мика.

Каждый уик-энд он справляется с работой почти безупречно и выжимает максимум возможного. Тот обгон стал наградой за его старания. Мне приятно, что он прибавляет от этапа к этапу и хорошо делает то, что должен».