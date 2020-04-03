Экс-пилот Ф1: Между Вольфом и Mercedes пошла трещина

В паддоке Формулы 1 с прошлого года ходят слухи об уходе Тото Вольфа из Mercedes. Руководителя шестикратных чемпионов мира сватают в Ferrari и Aston Martin, но сам он пока все отрицает. Однако, по словам экс-пилота Ф1 Кристиана Альберса, у Вольфа нет взаимопонимания с новыми боссами концерна.

«Я слышал от своих знакомых, что в Mercedes пошла трещина, – рассказал Альберс голландскому изданию De Telegraaf. – Несмотря на отличные результаты команды, есть напряжение между Вольфом и боссами Mercedes из материнской компании Daimler».

В мае прошлого года председателем совета директоров Mercedes стал швед Ола Калениус. Он сменил на этом посту Дитера Цетше, который был сторонником автоспортивного проекта компании. После этого пошли слухи о скором уходе Mercedes из Формулы 1. Договор согласия, подписание которого командой является определенной гарантией ее участия в чемпионате мира, истекает в конце 2020 года – и если немцы хотят покинуть турнир, следующая зима является подходящим моментом для этого.

Вольф пытается отстоять свой проект и уже говорил, что команда останется в Ф1 как минимум до конца 2021 года. Однако пока не известно, как на этом решении скажутся изменения в календаре сезона-2020 и возможные финансовые проблемы команд из-за отмены ряда Гран При.