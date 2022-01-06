Экс-пилот Ф1: Mercedes взяла в напарники Хэму не того пилота

Приглашение Джорджа Расселла в основной состав команды Mercedes в 2022 году стало ожидаемым решением – ведь именно немецкая команда на протяжении нескольких последних лет управляет карьерой британского гонщика. Однако на днях сразу несколько специалистов, постоянно присутствующих в паддоке Формулы 1, подвергли сомнению обоснованность этого решения. И посчитали, что шанса показать себя за рулем болида Mercedes больше заслуживает другой гонщик.

«Если бы я принимал решение и мне разрешили бы взять кого угодно – я бы предпочел Ландо Норриса», – в частности, заявил, выступая в подкасте F1: Chequered Flag, телекомментатор Джек Николз. И почти сразу же был поддержан Джолионом Палмером – экс-пилотом Формулы 1 и постоянным экспертом медиа-группы чемпионата.

«Я соглашусь с Джеком – я бы тоже выбрал Ландо, – заявил британец. – То, как он по ходу гонки в Сочи удерживал позицию под угрозой со стороны Льюиса Хэмилтона (до момента, когда свою роль сыграли тактика и решения по шинам), было чем-то невероятным.

Представьте – вы никогда не выигрывали гонок в Ф1 – а вам в спину дышит семикратный чемпион мира на Mercedes. И вдобавок начинается дождь… Да, Ландо пару раз побывал за пределами трассы и в какой-то момент ненадолго терял контроль над машиной – но продолжал оставаться впереди Хэмилтона. Который, как мы знаем, очень хорош на мокрой трассе. Я бы назвал ту гонку в исполнении Норриса легендарной.

И вспомните, как Ландо выглядел на фоне Даниэля Риккардо. Даже в последних гонках сезона он заметно опережал Даниэля. Чуть больше удачи в последних гонках – и он запросто мог стать пятым в чемпионате, а не шестым. А ведь Риккардо – пилот, который выиграл уже 8 гонок. И все уверены, что за рулем хорошей машины он способен стать чемпионом. То, как на его фоне смотрелся Норрис, свидетельствует, что Ландо просто отлично отработал в этом сезоне».

Тем временем комплимент молодому британскому пилоту сделал и Хельмут Марко – советник концерна Red Bull, которому принадлежат две команды Формулы 1. «Он ближе всего к Хэмилтону и Ферстаппену, – заявил австриец в интервью изданию Auto Motor und Sport. – Леклер, скажем так, разочаровал в сравнении с Сайнсом. Расселл будет отличным соперником для Хэмилтона – в силу того, что они соотечественники. Джордж был очеень быстр в квалификациях, но в гонках опережал Латифи не так уж сильно. Так что, ему еще предстоит доказать свою силу».