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Формула 1 Новости

Экс-пилот Ф1: Mercedes оставит покладистого Боттаса для Хэмилтона

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Джон Уотсон уверен, что Льюис не захочет выступать с Джорджем Расселлом в одной команде

Экс-пилот Ф1: Mercedes оставит покладистого Боттаса для Хэмилтона

Mercedes еще не объявила имя напарника Льюиса Хэмилтона на 2022 год. Сейчас на эту позицию претендуют Валттери Боттас и Джордж Расселл. 

Бывший пилот Формулы 1 Джон Уотсон считает, что Mercedes оставит в команде Боттаса под давлением Хэмилтона, который не захочет выступать с молодым и быстрым напарником.

«Я думаю, что Льюис хочет сохранить Боттаса, потому что он послушный напарник, – сказал Уотсон Racing News 365. – Чего он не хочет, так это кого-то вроде Джорджа Расселла, который восхитительно поработал в прошлом году в Бахрейне. У Льюиса огромный авторитет и власть внутри Mercedes. И есть хорошая причина, почему Льюис готов работать с Боттасом. 

Если привести такого молодого льва, как Джордж, которого я считаю исключительным... За много лет я заметил, что нанимая в команду двух пилотов, которые борются друг с другом, это дает шансы команде соперников. 

Думаю, в итоге Mercedes сохранит Боттаса. Просто потому, что для них это уже известная территория».

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