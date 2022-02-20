Экс-пилот Ф1: FIA надо было поддержать Маси, а не увольнять

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17 февраля FIA объявила об отстранении Майкла Маси с поста гоночного директора Формулы 1. Считается, что причиной увольнения стали решения, принятые австралийцем во время спорного финала чемпионата в Абу-Даби.

По мнению бывшего гонщика Ф1 Марка Зурера, австралиец не сделал ничего такого, из-за чего стоило бы увольнять Маси. Зурер считает, что Международной автомобильной федерации вместо принятого решения стоило оказать поддержку гоночному директору.

«Я думаю, что решение FIA избавиться от Маси стало следствием чрезмерной реакции федерации на всю эту ситуацию, – приводит слова Зурера Formula1News.co.uk. – В целом по ходу сезона и за последние годы он неплохо выполнял свою работу. Думаю, FIA нужно было создать какую-то другую организацию, которая перенимала бы на себя давление, оказываемое на гоночного директора, – а вот заменять Маси было необязательно.

Многие решения принимаются под давлением, да ещё в ситуациях, когда те или иные боссы команд пытаются что-то донести до тебя и повлиять на события. Это чересчур. Так зачем же было убирать Маси? Это произошло из-за давления извне, а не потому, что он плохо работал. Да, он принял несколько неудачных решений, но его работу нельзя назвать плохой».

Напомним, что вместо Маси судейством на Гран При будут руководить Эдуарду Фрейташ из WEC и работавший прежде в DTM Нильс Виттих.