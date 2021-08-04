Экс-пилот Ф1: Боттас не мог спланировать аварию на старте

На Гран При Венгрии Валттери Боттас устроил массовый завал на старте. Финн ошибся на торможении в первом повороте и въехал в Ландо Норриса, тот ударил Макса Ферстаппена, а сам Боттас отлетел в Серхио Переса.

Таким образом, Боттас не только сам сошел с гонки, но и выбил из нее Переса, а машина Ферстаппена оказалась сильно повреждена. В итоге, Mercedes смог опередить Red Bull и в личном зачете, и в Кубке конструкторов.

Некоторые сочли, что Боттас специально устранил конкурентов на старте гонки. Однако соотечественник Ферстаппена, бывший пилот Формулы 1 Кристиан Альберс в такую теорию не верит.

«Это практически невозможно, – сказал Альберс De Telegraaf. – Боттас не мог взять и спланировать плохой старт, чтобы занять идеальную позицию для такой игры в боулинг. Кроме того, не думаю, что Mercedes позволит устраивать такие трюки прямо сейчас. Если это и возможно, то в конце сезона.

Так что любителям теории заговора пора остановиться. В данном случае эти истории не имеют смысла».