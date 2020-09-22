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Формула 1 / Новость

Экс-пилот Ф1: Aston Martin не позволит Феттелю побеждать

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Экс-пилот Ф1: Aston Martin не позволит Феттелю побеждать
Автор:
, Ответственный редактор

Сейчас у команды Лоуренса Стролла нет возможности сражаться с лидерами Ф1, даже если в ее составе появится четырехкратный чемпион мира, уверен Кристиан Даннер

После шести сезонов в Маранелло Себастьян Феттель покинет Ferrari и с нового сезона будет выступать за Aston Martin – так будет называться нынешняя Racing Point. В 2020-м Скудерия демонстрирует очень слабые результаты, и пока победитель 53 Гран При ни разу не смог финишировать выше шестого места. 

Сумеет ли немец выигрывать в 2021-м? Бывший гонщик Ф1, а ныне эксперт Кристиан Даннер полагает, что не сможет. 

«Сейчас у Феттеля нет машины, которая позволила бы ему демонстрировать свои возможности, – объяснил Даннер в эфире телеканала Sport1. – Вопрос в том, даст ли ему Aston Mertin достаточно, чтобы вновь побеждать.

Лично я считаю, что нет. Ведь это команда из середины пелотона».  

Другой представитель Германии в Ф1, Марк Зурер, связал неудачи Феттеля с особенностями современной техники.

«Нынешние машины Ф1 управляются так, как любило Михаэль Шумахер, – сказал он в видео на YouTube-канале родственного Motorsport.com сайта Formel1.de. – У них очень стабильная передняя ось и довольно нервный задок. Феттель любит прямо противоположное поведение».

При этом, по мнению Даннера, все сказанное относится только к сезону-2021. Так как с 2022 года в Формуле 1 начнут действовать совершенно новые правила, в этот момент шанс проявить себя получат многие. 

«Сюрпризов станет гораздо больше, – уверен автор четвертого места на финише Гран При США 1989 года. – Можно будет претендовать на подиум или победу лишь благодаря мастерству пилота. 

Но у больших команд серьезный багаж знаний и опыт доработок. Это позволит им быстро обрести скорость. Потому спустя какое-то время силы вновь выравняются, и это хорошо».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Кристиан Даннер , Марк Зурер , Себастьян Феттель
Команды Aston Martin Racing
Автор Александр Кабановский

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