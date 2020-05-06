Экс-пилот Ф1: В мои времена Ферстаппен быстро погиб бы

Бруно Джакомелли, принявший участие в 69 гонках Ф1 с 1977 по 1983 год, в беседе с журналистами сайта Motorsport-Total.com поделился мнением о современных пилотах чемпионата мира – в частности, о том, как нынешние звезды Формулы 1 относятся к риску.

«Если бы Макс Ферстаппен в своем нынешнем стиле управлял бы машинами 80-х годов, на которых ездил я, ему невероятно повезло бы, если бы он три или четыре раза за карьеру оказался бы на волосок от гибели, – в частности сказал итальянский пилот. – А при меньшей степени везения он просто погиб бы.

Лично я постоянно думал о том, что надо сделать, чтобы удержать ситуацию под контролем – и постоянно опасался, что ситуация будет развиваться по неудачному сценарию. При этом нельзя сказать, что я боялся скорости. Наоборот, наибольшее удовольствие получал от самых быстрых поворотов и самых опасных трасс.

Сейчас рекордсменом является Михаэль Шумахер с семью титулами. У Хуана-Мануэля Фанхио пять титулов, то есть на два меньше – но он завоевал их, когда автомобили были другими, а гонщики регулярно погибали».