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Формула 1 / Новость

Экс-пилот Ф1: В мои времена Ферстаппен быстро погиб бы

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Экс-пилот Ф1: В мои времена Ферстаппен быстро погиб бы
Автор:
, Главный редактор
6 мая 2020 г., 10:12

Гонщик, выступавший за McLaren и Alfa Romeo, считает, что современные пилоты гораздо легче предшественников переходят за грань потери контроля над ситуацией

Бруно Джакомелли, принявший участие в 69 гонках Ф1 с 1977 по 1983 год, в беседе с журналистами сайта Motorsport-Total.com поделился мнением о современных пилотах чемпионата мира – в частности, о том, как нынешние звезды Формулы 1 относятся к риску.

«Если бы Макс Ферстаппен в своем нынешнем стиле управлял бы машинами 80-х годов, на которых ездил я, ему невероятно повезло бы, если бы он три или четыре раза за карьеру оказался бы на волосок от гибели, – в частности сказал итальянский пилот. – А при меньшей степени везения он просто погиб бы.

Лично я постоянно думал о том, что надо сделать, чтобы удержать ситуацию под контролем – и постоянно опасался, что ситуация будет развиваться по неудачному сценарию. При этом нельзя сказать, что я боялся скорости. Наоборот, наибольшее удовольствие получал от самых быстрых поворотов и самых опасных трасс.

Сейчас рекордсменом является Михаэль Шумахер с семью титулами. У Хуана-Мануэля Фанхио пять титулов, то есть на два меньше – но он завоевал их, когда автомобили были другими, а гонщики регулярно погибали».  

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Бруно Джакомелли , Макс Ферстаппен В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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