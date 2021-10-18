Экс-моторист Renault F1 Таффен перешел в ORECA
Соавтор чемпионских титулов Фернандо Алонсо стал техническим директором компании, известной успехами в марафонских гонках
Спустя пару месяцев после объявления об уходе Реми Таффена с поста главного моториста Renault стало известно, что 46-летний специалист продолжит карьеру в ORECA.
При этом он будет заниматься не только двигателями, но и шасси – прежде всего модели 07 LMP2, которые являются самыми успешными в этой категории и очень востребованы на рынке.
Таффен сменит на посту технического директора Давида Флури, который проработал в этой должности 17 лет и теперь перешел в марафонскую команду Toyota Gazoo Racing, где станет главным гоночным инженером.
При этом неверно будет говорить о полном разрыве Реми с Renault, где он начал трудовую карьеру еще в 1999 году. Французская компания выбрала именно ORECA в качестве партнера для новой программы создания спортпрототипа категории LMDh, который должен дебютировать в гонках в 2024 году – и Таффен примет в ней самое активное участие.
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