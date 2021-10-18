Экс-моторист Renault F1 Таффен перешел в ORECA

Спустя пару месяцев после объявления об уходе Реми Таффена с поста главного моториста Renault стало известно, что 46-летний специалист продолжит карьеру в ORECA.

При этом он будет заниматься не только двигателями, но и шасси – прежде всего модели 07 LMP2, которые являются самыми успешными в этой категории и очень востребованы на рынке.

Таффен сменит на посту технического директора Давида Флури, который проработал в этой должности 17 лет и теперь перешел в марафонскую команду Toyota Gazoo Racing, где станет главным гоночным инженером.

При этом неверно будет говорить о полном разрыве Реми с Renault, где он начал трудовую карьеру еще в 1999 году. Французская компания выбрала именно ORECA в качестве партнера для новой программы создания спортпрототипа категории LMDh, который должен дебютировать в гонках в 2024 году – и Таффен примет в ней самое активное участие.