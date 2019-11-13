Экс-менеджер Шумахера: Корина не пускает меня к Михаэлю

Вилли Вебер, на протяжении двух десятков лет являвшийся менеджером Михаэля Шумахера, недавно принял участие в записи документальной программы для одного из немецких телеканалов. По ходу интервью немец поделился с журналистами информацией, что ни разу не смог навестить своего бывшего подопечного после несчастного случая, который стал причиной тяжелых травм, полученных семикратным чемпионом мира.

«К сожалению, я не знаю, в каком состоянии сейчас Михаэль, – в частности рассказал Вебер. – Так хочется узнать, как у него дела, пожать ему руку или просто увидеть его лицо. Однако Корина не разрешает его видеть. Наверное, она боится, что я сразу же расскажу всем об увиденном».

Бывший менеджер Шумахера надеется, что в состоянии спортсмена еще может наступить улучшение.

«Мы все понимаем, что он сильно пострадал. Но я верю в способность Михаэля восстановиться – он ведь боец. Если будет шанс, Михаэль его использует. Не может все взять и вот так закончиться. Я молюсь за него и уверен, что мы его еще увидим».