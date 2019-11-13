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Формула 1 / Новость

Экс-менеджер Шумахера: Корина не пускает меня к Михаэлю

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Экс-менеджер Шумахера: Корина не пускает меня к Михаэлю
Автор:
, Главный редактор
13 нояб. 2019 г., 06:12

Вилли Вебер оказался в списке тех, кто хорошо знал Михаэля Шумахера, но ни разу не смог увидеться со спортсменом после трагического случая в Альпах.

Вилли Вебер, на протяжении двух десятков лет являвшийся менеджером Михаэля Шумахера, недавно принял участие в записи документальной программы для одного из немецких телеканалов. По ходу интервью немец поделился с журналистами информацией, что ни разу не смог навестить своего бывшего подопечного после несчастного случая, который стал причиной тяжелых травм, полученных семикратным чемпионом мира.

«К сожалению, я не знаю, в каком состоянии сейчас Михаэль, – в частности рассказал Вебер. – Так хочется узнать, как у него дела, пожать ему руку или просто увидеть его лицо. Однако Корина не разрешает его видеть. Наверное, она боится, что я сразу же расскажу всем об увиденном».

Бывший менеджер Шумахера надеется, что в состоянии спортсмена еще может наступить улучшение.

«Мы все понимаем, что он сильно пострадал. Но я верю в способность Михаэля восстановиться – он ведь боец. Если будет шанс, Михаэль его использует. Не может все взять и вот так закончиться. Я молюсь за него и уверен, что мы его еще увидим».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Михаэль Шумахер В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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