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В 2007 году команда McLaren сменила своих пилотов, пригласив только что выигравшего второй чемпионский титул Фернандо Алонсо и взяв ему в напарники дебютанта Льюиса Хэмилтона.

На протяжении сезона оба вели напряженную борьбу, однако титул в итоге выиграл Кими Райкконен на Ferrari. Алонсо, явно рассчитывавший на роль главного пилота команды, после окончания сезона покинул McLaren, а Льюис Хэмилтон спустя год взял свой первый чемпионский титул.

Несмотря на то, что Алонсо позже много раз говорил о том, что команда с самого начала симпатизировала своему юниору Хэмилтону, бывший механик Mclaren Марк Пристли признался, что все было ровно наоборот.

«Механики и инженеры соревновались друг с другом, чтобы попасть в группу Фернандо, – сказал Пристли в подкасте Pitlane Life Lessons – Никто не хотел работать с машиной Льюиса в первый год его выступления, потому, что от него ничего особого не ждали. Когда ты инженер или механик, ты тоже хочешь быть причастным к победе в чемпионате. И все мы думали, что у тех, кто работает с машиной действующего чемпиона мира, шансов на это гораздо больше.

Как только мы поняли, что построили быструю машину, то решили, что победителем станет именно Фернандо. Однако в итоге мы проиграли.

Надо признать, что McLaren не справилась с ситуацией. Впервые за долгие годы у нас оказались пилоты, столь близкие друг к другу по скорости. И регулирование отношений внутри команды просто не работало. Дело не только в отношениях Хэмилтона и Алонсо, но и людей, которые работали с их машинами.

Фактически команда разделилась на два лагеря, и посредине образовалась пропасть. Думаю, именно в этом причина нашего поражения в борьбе за титул в 2007 году. Тогда у нас было все для победы: лучшая машина, лучшие пилоты, лучшие специалисты. Не хватало одного: чтобы все работали над общей целью».