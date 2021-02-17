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Экс-конструктор Renault: Алонсо быстрее всех поймет машины 2022 года

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Экс-конструктор Renault: Алонсо быстрее всех поймет машины 2022 года
Автор:
, Главный редактор

Пэт Симмондс считает испанца очень ценным активом в свете перехода Формулы 1 на новый технический регламент

Возращение Фернандо Алонсо в команду Renault принесет максимальную пользу коллективу в следующем сезоне – когда на трассу выйдут машины Формулы 1, построенные по новому техническому регламенту. Такое мнение в беседе с британским изданием Motorsport News озвучил Пэт Симмондс, в настоящий момент являющийся техническим директором чемпионата мира.

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Ранее Симмондс почти 30 лет (с начала 80-х по 2009) проработал в команде, которая в этом году будет выступать под именем Alpine. Во времена выступлений за этот коллектив Фернандо Алонсо (2004-2006 и 2008-2009) британец занимал пост исполнительного технического директора и находился в плотном контакте с испанским гонщиком.

«Я уверен, что Фернандо быстрее всех поймет, в чем будет специфика новых машин и как вместе с инженерами выжать максимум из этих болидов. А выступления в этом сезоне помогут ему быть в хорошей форме в начале следующего года, – в частности сказал Симмондс в интервью. – К тому же, он не будет стоять в стороне, когда команда будет создавать автомобиль по новым правилам.

Я как-то слышал рассказы Фернандо о том, как он осваивал прототипы класса LMP1 [за рулем машин команды Toyota испанец дважды выиграл «24 часа Ле-Мана» и стал чемпионом мира по гонкам на выносливость]. Он не просто быстро научился работать с гибридной составляющей – но и придумал кое-какие трюки, которые позволяли эффективнее рекуперировать и тратить энергию и которые не приходили в голову ни его товарищам по команде, ни его соперникам. Получилось, что новичок достаточно быстро стал учить более опытных пилотов, что и как делать.

Так что, и к новым болидам, и к 18-дюймовым шинам [на которые Ф1 впервые перейдет в следующем году] Фернандо наверняка найдет ключи быстрее всех».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Фернандо Алонсо
Команды Renault F1 Team
Автор Кирилл Качнов

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