Экс-инженер Шумахера и Кими начнет работу с Магнуссеном
Ветеран Ф1 Марк Слейд получил назначение в Haas и присоединится к команде уже на Гран При Сингапура
Слейд пришел в Формулу 1 и с тех пор работал в McLaren, Renault и Mercedes, будучи инженером у многих ведущих пилотов.
Он занимался машинами Мики Хаккинена, Дэвида Култхарда и Кими Райкконена, а с 2010 года перешел в Renault и стал инженером Виталия Петрова. Годом позже Марк перебрался в Mercedes и возглавил бригаду Михаэля Шумахера – его правой рукой тогда был молодой Питер Боннингтон, который в скором будущем начал работу с Льюисом Хэмилтоном и продолжает ее до сегодняшнего дня.
С 2017 по 2019 годы Слейд работал в Энстоуне с Нико Хюлькенбергом (в этой связи важно отметить, что сейчас немецкого пилота называют кандидатом в Haas), а в сезоне-2020 британец занимался машиной Эстебана Окона. После этого он покинул команду и до настоящего времени оставался вне паддока.
В бригаде Магнуссена инженер заменит Эда Ригана, который покинет Haas в конце года, а до того времени будет работать на базе.
С Кими Райкконеном Марк Слейд работал в McLaren и Lotus
Фото: Motorsport Images
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