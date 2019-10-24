Экс-инженер Renault помог Racing Point пожаловаться в FIA

Результаты Гран При Японии были переписаны через полторы недели после решения FIA дисквалифицировать команду Renault, из-за чего та потеряла девять очков в Кубке конструкторов. Инициатором протеста была Racing Point.

Специалисты FIA сочли, что Renault нарушила спортивный регламент, поскольку использовала систему торможения, которая оказывала не предусмотренную правилами помощь пилоту. При этом технический регламент нарушен не был – в Renault, похоже, смогли найти в нем серую зону.

После гонки в Сузуке Racing Point подала 12-страничное досье против Renault, утверждая, что на обоих автомобилях использовалась автоматическая система регулировки тормозов, которая не соответствовала статье 27.1 спортивного регламента (пилот должен вести машину самостоятельно и без посторонней помощи). FIA приняла протест и конфисковала электронные блоки управления и рулевые колеса Renault.

В документах Racing Point было сказано, что команда подозревала о нарушении уже после летнего перерыва, а в качестве доказательства предоставила FIA записи с бортовых камер. На них, якобы, видно, что баланс тормозов менялся без участия пилота. По данным Auto Motor und Sport, эти подозрения подкреплялись подробными сведениями, поступившими от перебежчика – а информатором оказался инженер, который ранее работал над машиной Нико Хюлькенберга.

В процессе рассмотрения дела Renault передала FIA документ (его не показывали представителям Racing Point), в котором называла обвинения Racing Point «спекулятивными» и основанными на мнении «бывшего сотрудника Renault, который не знал обо всех соответствующих деталях системы управления тормозами Renault».