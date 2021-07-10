Экс-инженер Mercedes вспомнил о невероятной памяти Хэмилтона

Работа Льюиса Хэмилтона на симуляторе в последние недели стала одной из популярных тем для обсуждения. Общеизвестно, что семикратный чемпион мира не любит пилотировать цифровую копию болида – и, по собственному признанию, в среднем совершает на симуляторе не больше 20 кругов в год. Однако на фоне регулярных поражений от Red Bull британец стал непривычно часто помогать команде с работой на симуляторе – в частности, Хэмилтон делал это перед каждым из двух австрийских этапов.

По ходу недавнего Гран При Австрии тема отношения британца к симуляторам, в частности, была затронута в эфире австрийского телеканала Servus TV. Об одном из связанных с темой эпизодов вспомнил Штефан Брэндле, до конца 2019 года работавший в немецкой команде инженером по аэродинамике.

«Льюис одно время приезжал, садился на симулятор и отрабатывал какую-то программу – но в какой-то момент он отказался от этой работы, которая ему никогда особо не нравилась.

Но я помню, как однажды он проехал на симуляторе один круг по какой-то трассе – и сразу сказал: что-то не сходится, что-то тут неправильно, что-то совсем не так.

Начали смотреть видео реального круга по этой трассе и сравнивать его с картинкой на симуляторе – и выяснилось, что в цифровом варианте отсутствует один из баннеров на трассе. Причем речь шла не о табличке, указывающей расстояние до поворота – а именно о каком-то рекламном баннере, который помогал Льюису ориентироваться на торможениях».

По словам Брэдле, нужный элемент трассы был оперативно дорисован специалистами компании-подрядчика, отвечающей за отрисовку автодромов.