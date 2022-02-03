Экс-гонщик Ferrari: Леклер не справился с ролью лидера команды

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В 2021 году пилоты Ferrari Шарль Леклер и Карлос Сайнс показывали очень сильные результаты и, казалось, только подстегивали друг друга выступать лучше. Итогом хорошей командой работы стало третье место в Кубке конструкторов и топ-7 в личном зачете.

Перед началом сезона ожидалось, что Леклер будет номером один в коллективе – и по мнению экс-гонщика Ф1 и Ferrari Ивана Капелли, Шарль эту задумку реализовать не смог.

«Сайнс смог успешно приспособился к работе в новой команде, что было довольно непросто, – рассказал Капелли в интервью изданию La Gazzetta dello Sport. – Да, Шарль быстрее на одном круге, но в этом году он должен был стать лидером команды – не могу сказать, что монегаск хорошо справился с этой ролью. Возможно, так получилось из-за опыта прошлых лет: когда за Скудерию ездил Себастьян Феттель, от Леклера особо никто ничего и не требовал.

Ferrari нужно быть готовой управлять двумя гонщиками с равными амбициями и одинаковыми шансами на победу».

Напомним, что ранее глава Ferrari Маттиа Бинотто рассказывал, что доволен одинаковой расстановкой сил между обоими пилотами и пока не видит смысла в распределении статусов внутри команды.