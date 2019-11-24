Экс-глава Sauber Кальтенборн занялась футболом
Бывшая руководительница команды из Хинвиля теперь попытается возглавить австрийский футбольный клуб.
Бывшая руководительница команды Формулы 1 Sauber Мониша Кальтенборн решила продолжить свою карьеру в футболе. Кальтенборн стала первой женщиной во главе команды Ф1 и провела в Sauber семь лет, но покинула ее в 2017 году, когда для швейцарцев нашлись новые инвесторы. После этого 48-летняя Кальтенборн основала собственную команду в «младших» сериях.
Теперь Мониша постарается перейти на работу в венский футбольный клуб «Рапид». Она вошла в команду Мартина Брюкнера, который 25 ноября будет кандидатом на выборах президента команды. В случае его победы Кальтенборн войдет в совет директоров.
По мнению экс-главы Sauber, ее опыт в Ф1 окажется полезным для футбольного клуба: «Оба вида спорта – командные, – пояснила она в интервью Auto Bild. – И там, и там требуется работа каждого члена команды ради общего успеха. И каждый ребенок играет в машинки так же, как каждый играет в футбол».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Иван Матушкин
Экс-глава Sauber Кальтенборн занялась футболом
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