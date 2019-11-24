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Формула 1 / Новость

Экс-глава Sauber Кальтенборн занялась футболом

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Экс-глава Sauber Кальтенборн занялась футболом
Автор:
, редактор
24 нояб. 2019 г., 09:45

Бывшая руководительница команды из Хинвиля теперь попытается возглавить австрийский футбольный клуб.

Бывшая руководительница команды Формулы 1 Sauber Мониша Кальтенборн решила продолжить свою карьеру в футболе. Кальтенборн стала первой женщиной во главе команды Ф1 и провела в Sauber семь лет, но покинула ее в 2017 году, когда для швейцарцев нашлись новые инвесторы. После этого 48-летняя Кальтенборн основала собственную команду в «младших» сериях.

Теперь Мониша постарается перейти на работу в венский футбольный клуб «Рапид». Она вошла в команду Мартина Брюкнера, который 25 ноября будет кандидатом на выборах президента команды. В случае его победы Кальтенборн войдет в совет директоров.

По мнению экс-главы Sauber, ее опыт в Ф1 окажется полезным для футбольного клуба: «Оба вида спорта – командные, – пояснила она в интервью Auto Bild. – И там, и там требуется работа каждого члена команды ради общего успеха. И каждый ребенок играет в машинки так же, как каждый играет в футбол».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Иван Матушкин

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