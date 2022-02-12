Экс-глава Pirelli: Ф1 упустила шанс выбрать шины получше

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В 2022 году произошло то, что обсуждалось буквально десятилетиями: Формула 1 отказалась от 13-дюймовых шин в пользу более современных 18-дюймовых. Такой типразмер ближе к современным шинам для дорожных спортивных машин, к тому же колесные диски большего диаметра позволяют разместить более крупные и мощные тормозные механизмы.

Однако минус в том, что тем самым Формула 1 стала использовать шины самого распространенного в современном автоспорте диаметра, упустив шанс выбрать уникальный размер, уверен бывший спортивный директор Pirelli Пол Хембри.

«В определенном смысле мне всегда нравились 13-дюймовые колеса Формулы 1 за их уникальность, цитирует Хембри издание Racingnews365.com. – И мне кажется, что лучше было бы перейти на 19-дюймовые шины, так как они сейчас используются в единственной гоночной серии – Ferrari Challenge.

Что касается 18-дюймовых шин, то такое сейчас у всех. Возможно, Формула 1 в этом плане что-то упустила.

При этом командам все еще нужно собрать много данных для того, чтобы подготовиться к лучшим выступлениям. За предыдущие годы они накопили тонны данных. Как мы уже видели в предыдущие годы, всегда есть несколько команд, у которых получается быстрее освоить новый тип резины и парочка, у которых возникают с этим серьезные проблемы».