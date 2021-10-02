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Экс-босс Renault написал Риккардо по поводу татуировки

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Сириль Абитбуль прислал несколько эскизов, из которых австралиец должен выбрать один

Экс-босс Renault написал Риккардо по поводу татуировки

В прошлом сезоне глава команды Renault Сириль Абитбуль проиграл спор своему пилоту Даниэлю Риккардо. Он пообещал сделать татуировку, если австралиец поднимется с Renault на подиум, и Риккардо занял призовое место в Гран При Эйфеля 2020 года.

Абитбуль не отказался от данного обещания. Предполагалось, что он сделает татуировку прошлой зимой, но этому помешали уход Риккардо в McLaren и отставка самого Абитбуля, который ушел из мира Формулы 1.

Однако как выяснилось о своем обещании француз не забыл. Напротив, после победы Риккардо в Монце Абитбуль написал своему бывшему пилоту электронное письмо, которое австралиец увидел только спустя некоторое время после Гран При Италии.

«После победы в Монце я получил огромное количество сообщений и поздравлений в мессенджеры, так что не сразу заметил письмо от Сириля, – рассказал Риккардо. – В нем были предложения с эскизами татуировок, так что я надеюсь, что он сделает себе наколку до конца года.

В противном случае это потеряет уже всякую актуальность, так что я постараюсь ускорить процесс».

В этот раз Риккардо не сказал ничего о тех эскизах, которые прислал его бывший начальник. Но ранее он делился своими пожеланиями касательно рисунка: «Надо будет обсудить, но я думаю, это должно быть что-то связанное со мной и с Германией. Именно там мы добились успеха, так что пусть будет что-то в немецких традициях».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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