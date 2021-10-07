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Формула 1 Новости

Экс-босс Mercedes: Хэмилтон недооценен

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Норберт Хауг считает, что эксперты напрасно ставят Ферстаппена выше Льюиса

Экс-босс Mercedes: Хэмилтон недооценен

Перед Гран При Турции Льюис Хэмилтон на два очка опережает Макса Ферстаппена в личном зачете Формулы 1. Пилоты уже несколько раз менялись местами в таблице, однако большинство экспертов делает ставку в этой дуэли на голландца.

С ними не согласен бывший глава концерна Mercedes по автоспорту Норберт Хауг. 

«Я поддерживаю Хэмилтона, – сказал Хауг Sky Sports. – Не потому, что ношу на рукаве эмблему Mercedes, а потому, что его сейчас недооценивают. Большинство советов дают Ферстаппену, поэтому я за Хэмилтона».

Хауг также заметил, что сражение Ферстаппена и Хэмилтона напоминает ему о самых крутых дуэлях в Формуле 1:

«Михаэль Шумахер и Мика Хаккинен годами так боролись. Нынешняя ситуация мне их напоминает. Дуэль Ферстаппен-Хэмилтон такая, что уже и пожелать нечего. Даже если вспоминать старые времена, то борьба никогда не была плотнее. И это очень хорошо для Ф1».

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