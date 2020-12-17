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Формула 1 / Новость

Экс-босс McLaren стал генеральным директором Williams

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Экс-босс McLaren стал генеральным директором Williams
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, редактор

Йост Капито уже работал в Ф1, но успеха добился в ралли

Команда Формулы 1 Williams определилась с новым главой команды. На пост генерального директора назначен Йост Капито. Он приступит к работе с февраля.

При этом руководителем гоночной команды останется Саймон Робертс, который получил эту должность после перехода Williams в собственность компании Dorilton в этом году. 

Ранее Капито уже работал в Ф1 на руководящем посту в McLaren в 2016-17 годах. Также он руководил командой Volkswagen в чемпионате мира по ралли. 

С момента основания Williams командой руководили Фрэнк Уильямс и его дочь Клэр Уильямс. Однако в этом году семья продала команда, в следствие чего сменилось и руководство.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Williams
Автор Иван Матушкин

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