Экс-босс McLaren стал генеральным директором Williams
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Йост Капито уже работал в Ф1, но успеха добился в ралли
Команда Формулы 1 Williams определилась с новым главой команды. На пост генерального директора назначен Йост Капито. Он приступит к работе с февраля.
При этом руководителем гоночной команды останется Саймон Робертс, который получил эту должность после перехода Williams в собственность компании Dorilton в этом году.
Ранее Капито уже работал в Ф1 на руководящем посту в McLaren в 2016-17 годах. Также он руководил командой Volkswagen в чемпионате мира по ралли.
С момента основания Williams командой руководили Фрэнк Уильямс и его дочь Клэр Уильямс. Однако в этом году семья продала команда, в следствие чего сменилось и руководство.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Williams
|Автор
|Иван Матушкин
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Экс-босс McLaren стал генеральным директором Williams
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