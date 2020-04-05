Экс-босс McLaren оплатил миллион обедов для врачей

Рон Деннис, руководивший командой McLaren в наиболее успешный период ее истории, объявил о запуске проекта, который должен помочь британским врачам в условиях пандемии коронавируса.

«Сегодня все мы, рядовые сотрудники и предприниматели, должны единым фронтом встать на борьбу с эпидемией, – цитирует слова Денниса пресс-релиз, распространенный в связи со стартом проекта. – Эта ситуация затрагивает каждого из нас. Я очень рад быть участником этой инициативы, так как восхищаюсь работой наших врачей. Они по максимуму выкладываются, чтобы помочь больным – и с нашей помощью у них будет одной заботой меньше».

В частности, экс-глава McLaren вложил около миллиона фунтов и привлек еще 500 000 фунтов в программу, которая обеспечит горячими обедами медиков, постоянно находящихся в стенах медучреждений на протяжении всей 12-часовой рабочей смены. По подсчетам участников программы, вырученных сумм хватит примерно на миллион обедов.