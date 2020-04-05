Экс-босс McLaren оплатил миллион обедов для врачей
Рон Деннис стал одним из основателей общественного проекта, который призван поддержать работников британской системы здравоохранения
Рон Деннис, руководивший командой McLaren в наиболее успешный период ее истории, объявил о запуске проекта, который должен помочь британским врачам в условиях пандемии коронавируса.
«Сегодня все мы, рядовые сотрудники и предприниматели, должны единым фронтом встать на борьбу с эпидемией, – цитирует слова Денниса пресс-релиз, распространенный в связи со стартом проекта. – Эта ситуация затрагивает каждого из нас. Я очень рад быть участником этой инициативы, так как восхищаюсь работой наших врачей. Они по максимуму выкладываются, чтобы помочь больным – и с нашей помощью у них будет одной заботой меньше».
В частности, экс-глава McLaren вложил около миллиона фунтов и привлек еще 500 000 фунтов в программу, которая обеспечит горячими обедами медиков, постоянно находящихся в стенах медучреждений на протяжении всей 12-часовой рабочей смены. По подсчетам участников программы, вырученных сумм хватит примерно на миллион обедов.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|McLaren В Магазин
|Автор
|Кирилл Качнов
Экс-босс McLaren оплатил миллион обедов для врачей
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