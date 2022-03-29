Экс-босс команд посоветовал Феттелю не возвращаться в Ф1

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Коллес работал в Ф1 не слишком долго, но успел побывать руководителем Mildland / Spyker / Force India, затем HRT, а в 2014-м – еще и гоночным директором Caterham F1.

И хотя ни одна из этих команд не добилась никаких успехов, «румынский дантист» памятен многим болельщикам со стажем. Недавно Колин появился на немецком ТВ, став гостем программы Motor & Sport на канале Sport1.

Среди прочего он затронул ситуацию в команде Aston Martin – одной из всего двух в пелотоне, у которой после пары первых Гран При нет ни одного очка. Для начала от экс-босса досталось собственнику, Лоуренсу Строллу.

«Если владелец считает, что должен вмешиваться в управление, у команды ничего не получится, – объяснил Коллес. – Он думает, что разбирается в любых вопросах лучше всех, а своего сына [Лэнса, пилота] видит центральной фигурой. Это категорически неверный подход.

Это словно располагать миллионом – неважно, в какой валюте, – и просто жечь купюры, когда хочешь согреться. В Формуле 1 деньги сгорают очень быстро, если вы не знаете, как их использовать. И именно это происходит сейчас в Aston Martin».

Колин Коллес, глава Hispania Racing Team, 2011 год Фото: XPB Images

После седьмого места по итогам прошлого сезона многие ожидали увидеть прогресс Aston Martin, однако пока команда, сделавшая ставку на плотное техническое сотрудничество с Mercedes, выглядит едва ли не хуже, чем в 2021-м.

«Извне кажется, что все не так плохо, – объяснил Коллес. – Но когда присматриваешься ближе, становится ясно: это не так.

Из-за их подхода эффективность работы людей падает, так как те лишены возможности самостоятельно принимать решения. Когда вы делаете выбор в пользу покупки основных компонентов машины у другой команды, это не лучшим образом сказывается на психологическом настрое. Это словно говорит каждому сотруднику: босс больше тебе не доверяет».

Также Коллес высказал мысль, что после двух пропущенных из-за коронавируса Гран При Себастьян Феттель не горит желанием возвращаться за руль медленной машины.

«Я думаю, ему вовсе не хочется ездить на ней, – сказал экс-босс. – Возможно, это слишком серьезные слова, но он как минимум всерьез задает себе вопрос, что делать дальше: продолжать или завершить карьеру.

Себастьян не молод, он уже очень много заработал, у него есть семья. Думаю, все это сказывается на нем психологически. Он умный и опытный пилот – и потому прекрасно понимает, что происходит в команде.

Не думаю, что Aston Martin добьется результатов. Рыба всегда гниет с головы. И я не понимаю, как эта команда сможет на что-то рассчитывать».