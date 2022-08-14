Экс-босс Ferrari предсказал скорые увольнения в команде

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Проведя несколько лет далеко позади лидеров, Ferrari построила к сезону-2022 по-настоящему быструю машину, однако по итогам первой половины чемпионата не вызывает сомнений, что использовать свою силу и скорость команде удается не всегда.

Гонщики потеряли немало очков из-за технических поломок и собственных ошибок, однако едва ли не главной претензией со стороны болельщиков остаются постоянные тактические ошибки.

Именно они регулярно приводят к поражениям от Red Bull и сделали ситуацию в общем зачете по сути критической.

Чезаре Фьорио, который три десятилетия назад работал в Маранелло спортивным директором, уверен, что в неудачах Скудерии следует прежде всего винить не ее главу Маттиа Бинотто, но руководителя тактического штаба Иньяки Руэду.

«Я ожидаю вмешательства со стороны [президента компании Ferrari] Джона Элканна, – цитирует итальянца Autosprint. – После событий в Будапеште иначе просто не может быть, там команда допустила слишком много ошибок.

Их машина в этом году очень сильна, команда явно добилась прогресса в сравнении с двумя предыдущими сезонами. Думаю, Бинотто, чей технический талант не вызывает сомнений, прямо участвовал в той работе, которая позволила создать такое классное шасси. Его заслуги тут несомненны.

Маттиа изначально был конструктором, он знает это работу – и F1-75 служит тому примером. Ему просто нужны люди, собственная команда, которые лучше вписываются в созданную им культуру.

Бинотто должен остаться. А вот Руэда – нет. Ему никогда не удавалось создать в тех бригадах, которыми он руководил, позитивный рабочий настрой.

Иньяки Руэда, глава тактического штаба Ferrari Фото: Ferrari

В современных гонках тактические вопросы, к сожалению, все больше опираются на очень сложные и продвинутые математические модели, а не на интуицию отдельных людей. В гонке у вас обычно есть всего пара секунд, чтобы принять решение. Нет возможности проанализировать десятки сценариев, использовать мощные компьютеры и связаться с удаленной поддержкой.

Я вижу, что Ferrari совсем перестала использовать интуицию».

После победы в Гран При Венгрии Макс Ферстаппен отдельно похвалил Ханну Шмиц, которая отвечает в Red Bull за вопросы тактики.

Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь