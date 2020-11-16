Экономия без вознаграждения. Как Квят провел Гран При Турции

Чего ждали: мало чего

По конфигурации турецкая трасса скорее не подходила AlphaTauri. И хотя в последнее время машины из Фаэнцы показывали завидную универсальность, расклад был скорее против них, чем за.

К тому же, сам Даниил перед этапом оказался в ужасном положении без пяти минут уволенного пилота, что наверняка должно было давить на пилота. Даже если только подсознательно.

Как все начиналось: как на американских горках

Старт уик-энда для команды Квята вышел просто прекрасным: обе тренировки и Даниил, и его напарник Пьер Гасли завершили в топ-7. При этом по итогам дня россиянин оказался впереди француза. Однако затем в дело вмешалась погода.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

На скользкой, но сухой турецкой трассе AlphaTauri держалась хорошо, а вот пошедший в субботу дождь не перенесла. На утренней тренировке Квят не успел проехать ни одного сколько-то нормального круга и оказался худшим из всех, кто в принципе показал результат. Гасли ушел не далеко, став 14-м. И в квалификации ситуация почти не изменилась.

Долгий красный флаг в первом сегменте дал трассе немного просохнуть и AlphaTauri стала, как минимум, претендентом на выход в Q2. Однако Квят в решающий момент ошибся, допустил разворот и остался 17-м. Гасли прошел дальше, однако на этом и его силы кончились: Пьер показал 15-е время.

Как все прошло: без событий

Из-за выписанного Гасли штрафа за смену мотора Квят отыграл одну позицию на старте. Уже на первом круге Даниил смог пройти Норриса и Леклера, а также воспользовался столкновением Боттаса с Оконом, и перешел на 12-е место. Это можно было счесть началом славного прорыва. Но на самом деле на этом все и закончилось.

Эстебан Окон, Renault F1 Team R.S.20, Даниил Квят, AlphaTauri AT01 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Даниил шел 12-м до своего пит-стопа, затем переместился на 16-17-е места, а затем вновь поднялся на 12-е. Все это происходило без особых действий со стороны россиянина: он не допускал ошибок, но и не производил обгонов. Главным достижением Квята стала экономия шин: как Перес и Хэмилтон, Даниил провел всю гонку с одним пит-стопом. Но такой награды, как Серхио и Льюису, ему это не принесло.

Пожалуй, главным боевым достижением Квята стало то, что он отбился от пусть и поврежденной, но Mercedes Валттери Боттаса. Ну и то, что в подобных условиях пилот привез машину в боксы целой – уже большое достижение. По собственному признанию, Даниил за всю гонку потерял управление лишь раз, видимо, когда в первой части гонки пропустил Эстебана Окона.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01, Валттери Боттас, Mercedes F1 W11 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Что могло быть: борьба за очки

Пожалуй, главная проблема в гонке Даниила возникла на первых кругах, когда он застрял позади Антонио Джовинацци. Alfa Romeo оказалась совсем неспособна к быстрой езде в гонке, и вместе с итальянцем Квят все дальше удалялся от зачетной зоны.

Кроме Джовинацци перед Даниилом тогда ехали Кевин Магнуссен и Кими Райкконен, и именно Alfa Romeo с Haas стали рубиконом, который разделил пелотон на две части. Прорвать этот заслон позднее смогли лишь Шарль Леклер и Ландо Норрис.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01, Валттери Боттас, Mercedes F1 W11 Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Сейчас трудно судить о том, каким был бы темп Квята на первом отрезке в чистом пространстве. Но понятно, что сумей он обойти Джовинацци, а то и Магнуссена, шансы на очки у россиянина были бы куда более верные.

В конце концов, тот же Магнуссен больше половины гонки провел в зачетной зоне. И кто знает, сколько еще мог бы отбиваться от более быстрых соперников. У Квята машина была явно побыстрее, чем у Кевина. Так что пара не случившихся обгонов на старте явно ударила по результату россиянина. Если не реальному, то хотя бы гипотетическому.

Чего ждать дальше: улучшения

За последние четыре года Toro Rosso всего раз оставалась без очков в Бахрейне. Сам Квят прошлые две гонки в Сахире провел без успеха, но всегда был недалеко от зачетной зоны.

Конфигурация бахрейнской трассы подходит и машине из Фаэнцы, и пилоту из Уфы. Тут длинные прямые и резкие торможения, которые оставляют простор для излюбленного типа атак Даниила – позднего торможения.

Вполне возможно, что на следующий Гран При Квят приедет уже официально безработным на 2021 год. И если последние месяцы наращивали в нем напряжение, то теперь мы ждем облегчения. И пара зачетных баллов.