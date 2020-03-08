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Экологи победили: команды Формулы 1 не смогут доехать на Гран При Нидерландов по пляжу

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Экологи победили: команды Формулы 1 не смогут доехать на Гран При Нидерландов по пляжу
Автор:
Соавтор: Рональд Фординг
8 мар. 2020 г., 04:30

Гоночные коллективы Red Bull, Mercedes и AlphaTauri потеряли возможность добраться на трассу «Зандфорт» по пляжу. Команды рассчитывали объехать по песку пробки, но недовольство местной общественности заставило организаторов поездки передумать. Экологи-активисты собрали 50 000 подписей под петицией с требованием не пересекать особо охраняемую зону

У команд Формулы 1 отобрали право ездить по пляжу на Гран При Нидерландов-2020. Такое разрешение осенью прошлого года получила компания The Spots Events по заказу Red Bull Racing, Mercedes AMG и AlphaTauri. Эти три команды наняли The Spots Events в качестве местного подрядчика для организации быстрой и удобной транспортировки из отелей на автодром.

Несмотря на то, что само разрешение было оформлено полгода назад, голландская общественность узнала об этом намного позже. Местные жители выразили недовольство: оказалось, что потенциальный маршрут участников Формулы 1 пролегал по территории заповедника «Нордворт». Он занимает часть пляжа в провинции Нордвейк, через которую проложили путь.

Активисты собрали 50 000 подписей в пользу запрета проезда по природоохранной зоне. Несмотря на это власти Нордвейка не стали отзывать свое решение.

Вместо государственной структуры решение не ехать по пляжу принял частный подрядчик – The Spots Events. В компании объяснили, что дорога сквозь заповедник потребовалась им на случай непредвиденных обстоятельств. В итоге The Spots Events добровольно отказалась использовать существующее разрешение на проезд. В случае сильных заторов на обычных дорогах компания доставит своих клиентов из Red Bull, Mercedes и AlphaTauri на трассу в Зандфорте на вертолетах.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Нидерландов Билеты
Местонахождение Зандфорт
Команды Toro Rosso В Магазин , Red Bull Racing В Магазин , Mercedes В Магазин
Автор Марк Бремер

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