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Формула 1 / Новость

Экклстоуну предлагали стать сэром. Он не счел себя достойным

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Экклстоуну предлагали стать сэром. Он не счел себя достойным
Автор:
, Редактор
7 дек. 2019 г., 14:38

По словам бывшего руководителя Формулы 1, он не чувствует за собой ответственности за судьбу Великобритании.

Берни Экклстоун является одним из самых известных британцев в мире автоспорта. При этом, в отличие от некоторых знаменитых гонщиков и руководителей команд, он до сих пор не удостоен рыцарского титула. Этот титул даруется британским монархом и дает право его носителю быть дворянином и именоваться сэром.

Будучи гостем официального подкаста Формулы 1 на этой неделе, Экклстоун ответил на вопрос о том, сбудется ли мечта Льюиса Хэмилтона стать дворянином и рассказал собственную историю на этот счет.

«У меня, кажется, 20 лет назад была такая возможность, но я ей не воспользовался, – сказал бывший руководитель Формулы 1. – Мне не нужны награды. Все, что я делал, я делал не во благо страны. Если получалось так, что стране все равно было от этого хорошо, то это славно. Но у меня не было такой цели.

Льюис, конечно, многое сделал для Великобритании. Но это также не было его главной целью. Он старался ради себя. При этом кругом множество людей, которые многое делают для страны, не получая от этого никакой финансовой выгоды. Должно быть, это просто доставляет им удовольствие».

Экклстоун также усомнился в том, что его станут вспоминать после смерти: «Как только меня не станет, большинство людей забудут обо мне через пару месяцев. Никто никого не помнит. Мир бежит вперед. Новые люди, новые события. Мир так быстро развивается, как не развивался еще 20 лет назад. Людям проще обращать внимание на новые вещи и новые идеи».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Сергей Иванов

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