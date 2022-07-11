Экклстоуна обвинили в мошенничестве на 400 миллионов

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В официальном заявлении сказано: «Прокурорская служба получила от налоговой службы свидетельства и право начать расследование в отношении Бернарда Экклстоуна, подозреваемого в мошенничестве, поскольку тот не сообщил о заморских активах, стоимость которых превышает 400 миллионов фунтов.

Прокуратура сообщает, что в настоящее время против этого подсудимого возбуждено уголовное дело».

Представитель прокуратуры Саймон Йорк назвал предстоящее расследование «сложным и всеобъемлющим».

«Мы можем подтвердить начало расследования по обвинению Бернарда Экклстоуна в мошенничестве, – добавил он. – Уголовное обвинение связано с офшорными активами на сумму свыше £400 млн, мы на стороне честных налогоплательщиков и намерены действовать всегда, когда заподозрим мошеннические действия. Никто не скроется от нашего преследования».

Первое слушание по делу против 91-летнего Экклстоуна намечено на 22 августа.

Берни стоял у руля Ф1 с начала 80-х до 2017 года, когда коммерческие права на чемпионат мира выкупила компания Liberty Media. Именно он сделал из гоночного спорта многомиллиардный бизнес глобального масштаба.