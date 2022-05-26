Экклстоуна арестовали за незаконную перевозку оружия

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Бывший глава Формулы 1 Берни Экклстоун был арестован в аэропорту Сан-Паулу, откуда он вылетал частным рейсом в Швейцарию, сообщает Reuters. В его багаже был обнаружен неуказанный в таможенной декларации пистолет.

Сам Экклстоун объяснил находку таможенников тем, что просто не знал, что в сумке было еще и оружие. При этом он признал, что пистолет его, и после уплаты штрафа был отпущен.

Объяснение Экклстоуна выглядит не таким уж и неправдоподобным, учитывая модель пистолета. Это американский LW Seecamp 32-го калибра, который относится к классу так называемых карманных пистолетов. Длина его ствола составляет всего 10,8 сантиметров, а само оружие занимает чуть более половины ладони взрослого мужчины.

Напомним, что Экклостоун в последние годы проживает преимущественно в Бразилии, со своей последней женой Фабианой Флози. В 2020 году у экс-руководителя Ф1, которому в октябре исполняется 92 года, и его жены родился сын.