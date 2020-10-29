28 октября Берни Экклстоуну исполнилось 90 лет. По собственному признанию, британец не ощущает возраста – он по-прежнему полон сил, растит маленького сына и активно связан с Формулой 1, хотя больше не является ее коммерческим боссом.

«У меня осталось много контактов, люди часто обращаются ко мне за советом, – рассказал Берни. – Речь, правда, не о тех, кто сейчас занимается коммерческими вопросами. Но, конечно, я смотрю все гонки».

На вопрос о том, понравился ли ему Гран При Португалии на новой для чемпионата трассе в Портимане, Экклстоун ответил: «Честно говоря, нет. Все выглядело искусственно, никакой атмосферы. Не слишком интересно смотреть на машины перед пустыми трибунами. К тому же, впереди вновь были те же, что и всегда».

Оценивая ситуацию, когда у команды Mercedes который год нет реальных конкурентов, Берни отметил: «Не могу сказать, что все стало скучным. Но с того момента, как появились гибридные моторы, Mercedes невозможно одолеть. В свое время я сам согласился на такие двигатели, но очень быстро понял, что это большая ошибка. Хотел вновь поменять их, но меня не услышали».

Ранее нынешний регламент на силовые установки назвал ошибкой и глава Mercedes F1 Тото Вольф – по его словам, при разработке правил не был учтен финансовый фактор, что оттолкнуло от Ф1 новых производителей.