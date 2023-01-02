Экклстоун: Я готов был сам доплатить, чтобы Льюиса взяли в Mercedes
Бывший коммерческий босс Формулы 1 поделился интересной историей из недавнего прошлого
Льюис Хэмилтон дебютировал в Формуле 1 в 2007 году в составе McLaren. Он боролся за титул в первом же сезоне, но уступил Кими Райкконену в драматичной развязке, а уже в 2008-м стал сильнейшим после эпического финала в Сан-Паулу.
Британец оставался в McLaren и после этого, хотя команда несколько утратила прежнюю форму. За шесть лет в ее составе Льюис выиграл 21 гонку, а перед сезоном-2013 удивил многих, когда перешел в Mercedes. Тогда такой выбор казался неверным, так как серебристые машины из Брэкли ехали не особенно быстро.
Время показало, что Хэмилтон все сделал правильно – а о деталях его перехода рассказал Берни Экклстоун, который в тот период был всевластным боссом Ф1.
Недавно студия Disney+ выпустила документальную ленту «Удачливый» (Lucky!), посвященную Берни. В одной из серий 92-летний экс-босс вспомнил историю своих переговоров с Ники Лаудой в 2012 году.
Неисполнительный директор Mercedes AMG F1 Ники Лауда и Берни Экклстоун
Фото: Sutton Images
«Ники прекрасно понимал, какую ценность как гонщик представляет Льюис, – объяснил Экклстоун. – Он начал убеждать его присоединиться к Mercedes. Но Льюис не соглашался подписать контракт, если не получит желаемую зарплату.
Тогда я сказал: "Знаете, что? Мне кажется, он именно тот гонщик, который нужен Mercedes. Так что я сам готов доплатить разницу". Но в итоге в Mercedes все же согласились на условия Льюиса».
В дебютном сезоне за команду из Брэкли Хэмилтон одержал всего одну победу, но затем наступил 2014 год – и за семь следующих сезонов он завоевал шесть чемпионских титулов, побив почти все существующие рекорды спорта.
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