Экклстоун: Я бы оставил в календаре 18 Гран При, но самых престижных
Бывший коммерческий босс Формулы 1 поделился мыслями о нынешнем состоянии спорта и постоянном увеличении количества этапов
Из-за того, что весной погода не позволила провести уик-энд в Имоле, в чемпионате Ф1 2023 года осталось 22 этапа – несмотря на все усилия владельцев чемпионата, им пока не удается подняться выше этой отметки.
Однако почти нет сомнений, что уже в скором будущем календарь расширится до 24 Гран При или даже больше: слишком уж много стало желающих присоединиться к Формуле 1, которая сейчас переживает экономический рост.
Тем, кто работает в паддоке, этот процесс не очень по душе, так как нагрузка становится просто запредельной – но у спонсоров и партнеров иной взгляд на ситуацию.
В недавнем интервью таблоиду Daily Mail своим взглядом на этот вопрос поделился бывший босс спорта Берни Экклстоун. «Думаю, 18 гонок за год вполне достаточно, – сказал британец. – В мое время считалось, что 20 Гран При – это уже слишком.
Важно помнить о командах. Чтобы справляться, скоро им придется удвоить количество персонала. С 22 или 23 гонками мы будем видеть все больше разводов в семьях сотрудников».
Он продолжил: «Безусловно, с точки зрения бизнеса расширение календаря вполне оправдано. Все подписывают долгосрочные контракты и стремятся заработать еще больше денег. Но я бы оставил в календаре всего 18 Гран При, выбрав самые престижные.
На самом деле, у долгосрочных контрактов есть обратная сторона. Промоутер может внезапно решить, что его дела идут не так и здорово – и покинуть календарь.
В Сингапуре, к примеру, недавно решили попрощаться с Формулой 1. Они связались со мной и попросили совета. Я сказал, что стоит немного подождать и последить за развитием событий, но не уходить прямо сейчас»
Берни Экклстоун
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Экклстоун продолжил: «Да, это я увеличил число гонок с 18 до 20. Не стану снимать вину с себя самого, но это был период, когда мы покидали Европу и активно осваивали остальной мир.
Знаете, когда [нынешний глава Ф1] Стефано Доменикали только начинал работу, он позвонил мне. И я объяснил ему, что единолично принимал все решения в отношении чемпионата.
В компании CVC [которая владела спортом во времена Берни] мне дали возможность делать абсолютно все, что я считаю нужным. Думаю, сейчас Стефано в куда большей степени зависит от Liberty Media.
Это наглядно видно по американским гонкам. То, как они организуют этап в Майами – это вообще безумие. Они пробуют делать все по-американски, тогда как я старался защитить чистоту и традиции Формулы 1.
Может, они правы, а я ошибался. Но сейчас я смотрю квалификации и гонки – и ловлю себя на мысли: "Это нам показывают Формулу 1 или вообще что?".
Они увлеклись Netflix и пошли по этому пути. Но Netflix может в любой момент потерять интерес. А наши старые вещатели, с которыми мы работали всегда, сейчас не в почете».
В конце октября Берни должно исполниться 93 года.
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