Экклстоун: Я бы оставил в календаре 18 Гран При, но самых престижных

Из-за того, что весной погода не позволила провести уик-энд в Имоле, в чемпионате Ф1 2023 года осталось 22 этапа – несмотря на все усилия владельцев чемпионата, им пока не удается подняться выше этой отметки.

Однако почти нет сомнений, что уже в скором будущем календарь расширится до 24 Гран При или даже больше: слишком уж много стало желающих присоединиться к Формуле 1, которая сейчас переживает экономический рост.

Тем, кто работает в паддоке, этот процесс не очень по душе, так как нагрузка становится просто запредельной – но у спонсоров и партнеров иной взгляд на ситуацию.

В недавнем интервью таблоиду Daily Mail своим взглядом на этот вопрос поделился бывший босс спорта Берни Экклстоун. «Думаю, 18 гонок за год вполне достаточно, – сказал британец. – В мое время считалось, что 20 Гран При – это уже слишком.

Важно помнить о командах. Чтобы справляться, скоро им придется удвоить количество персонала. С 22 или 23 гонками мы будем видеть все больше разводов в семьях сотрудников».

Он продолжил: «Безусловно, с точки зрения бизнеса расширение календаря вполне оправдано. Все подписывают долгосрочные контракты и стремятся заработать еще больше денег. Но я бы оставил в календаре всего 18 Гран При, выбрав самые престижные.

На самом деле, у долгосрочных контрактов есть обратная сторона. Промоутер может внезапно решить, что его дела идут не так и здорово – и покинуть календарь.

В Сингапуре, к примеру, недавно решили попрощаться с Формулой 1. Они связались со мной и попросили совета. Я сказал, что стоит немного подождать и последить за развитием событий, но не уходить прямо сейчас»

Берни Экклстоун Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Экклстоун продолжил: «Да, это я увеличил число гонок с 18 до 20. Не стану снимать вину с себя самого, но это был период, когда мы покидали Европу и активно осваивали остальной мир.

Знаете, когда [нынешний глава Ф1] Стефано Доменикали только начинал работу, он позвонил мне. И я объяснил ему, что единолично принимал все решения в отношении чемпионата.

В компании CVC [которая владела спортом во времена Берни] мне дали возможность делать абсолютно все, что я считаю нужным. Думаю, сейчас Стефано в куда большей степени зависит от Liberty Media.

Это наглядно видно по американским гонкам. То, как они организуют этап в Майами – это вообще безумие. Они пробуют делать все по-американски, тогда как я старался защитить чистоту и традиции Формулы 1.

Может, они правы, а я ошибался. Но сейчас я смотрю квалификации и гонки – и ловлю себя на мысли: "Это нам показывают Формулу 1 или вообще что?".

Они увлеклись Netflix и пошли по этому пути. Но Netflix может в любой момент потерять интерес. А наши старые вещатели, с которыми мы работали всегда, сейчас не в почете».

В конце октября Берни должно исполниться 93 года.