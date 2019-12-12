Экклстоун: Я бы не ставил на то, что Феттель останется после 2020-го
Бывший глава Ф1 допустил, что следующий сезон может стать для Себастьяна Феттеля последним в чемпионате.
В конце 2020 года у четырехкратного чемпиона мира заканчивается контракт с Ferrari, и на его место все более активно прочат Льюиса Хэмилтона. Сам Феттель не рассказывал о планах на 2021-й, а на заданный ему прямой вопрос по ходу финального этапа сезона в Абу-Даби предпочел лишь отшутиться.
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В прошедшем сезоне Феттель одержал только одну победу и в общем зачете уступил новому напарнику Шарлю Леклеру. Берни Экклстоуна отсутствие успехов у немца расстроило.
«Я скучаю по его желанию сделать все для победы», – цитирует 89-летнего британца Sport Bild.
Экклстоун считает, что Феттель – которого он всегда поддерживал и называл своим другом – по истечению контракта со Скудерией может покинуть Формулу 1.
На вопрос о том, останется ли Себастьян в чемпионате, Берни ответил: «Я бы не поставил на это свои деньги. Но он примет правильное решение».
Что касается Леклера, Экклстоун признал, что был впечатлен 22-летним напарником Феттеля: «Молодой Шарль Леклер очень напоминает мне Михаэля Шумахера, и он может стать великим».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
Экклстоун: Я бы не ставил на то, что Феттель останется после 2020-го
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