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Формула 1 / Новость

Экклстоун: Я бы не ставил на то, что Феттель останется после 2020-го

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Экклстоун: Я бы не ставил на то, что Феттель останется после 2020-го
Автор:
12 дек. 2019 г., 09:15

Бывший глава Ф1 допустил, что следующий сезон может стать для Себастьяна Феттеля последним в чемпионате.

В конце 2020 года у четырехкратного чемпиона мира заканчивается контракт с Ferrari, и на его место все более активно прочат Льюиса Хэмилтона. Сам Феттель не рассказывал о планах на 2021-й, а на заданный ему прямой вопрос по ходу финального этапа сезона в Абу-Даби предпочел лишь отшутиться.

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В прошедшем сезоне Феттель одержал только одну победу и в общем зачете уступил новому напарнику Шарлю Леклеру. Берни Экклстоуна отсутствие успехов у немца расстроило.

«Я скучаю по его желанию сделать все для победы», – цитирует 89-летнего британца Sport Bild. 

Экклстоун считает, что Феттель – которого он всегда поддерживал и называл своим другом – по истечению контракта со Скудерией может покинуть Формулу 1.

На вопрос о том, останется ли Себастьян в чемпионате, Берни ответил: «Я бы не поставил на это свои деньги. Но он примет правильное решение».

Что касается Леклера, Экклстоун признал, что был впечатлен 22-летним напарником Феттеля: «Молодой Шарль Леклер очень напоминает мне Михаэля Шумахера, и он может стать великим».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Автор Денис Буденков

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