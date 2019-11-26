Экклстоун выступил в защиту Ferrari

После летнего перерыва команда Ferrari сумела ощутимо прибавить в скорости. Ее пилоты выиграли шесть квалификаций и три гонки из восьми. Одновременно с этим в паддоке стали все чаще звучать разговоры, что в Скудерии придумали способ превысить ограничение на мгновенный расход топлива в 100 литров в час за счет некой хитрой топливной системы.

Датчик расхода топлива устанавливается на бензобаке. Согласно подозрениям, в Ferrari каким-то образом аккумулируют топливо между бензобаком и собственно форсунками двигателя, и в нужный момент могут впрыскивать в цилиндры больше бензина, чем их конкуренты.

В самой Скудерии не раз опровергали эти обвинения. Теперь у команды появился неожиданный защитник – бывший руководитель чемпионата Берни Экклстоун.

«Я не верю в то, что Ferrari мухлюет, – цитирует Экклстоуна Gazzetta dello Sport. – Это всегда так в Формуле 1. Если кто-то начинает ехать быстрее других, то проигравший тут же начинает подозревать победителя в обмане. Жалко, что на них больше нет Чарли Уайтинга. Раньше как только подобные разговоры возникали, Чарли всегда выступал судьей и отлично разрешал такие конфликты».