Экклстоун выбрал 4 лучших пилотов в истории. Без Шумахера и Сенны

Бывший руководитель Формулы 1 Берни Экклстоун известен нестандартными мнениями по разным вопросам. В интервью Daily Mail его попросили выбрать лучших пилотов в истории Ф1 по его субъективному мнению. Экклстоун сделал выбор, не включив в свой список самого титулованного пилота в истории Михаэля Шумахера и одного из самых знаменитых гонщиков в истории – Айртона Сенну.

«[Лучший] Ален Прост. Он никогда не получал поддержки от команды, они не особо помогали ему на пит-уолле. Когда гасли огни, он оставался сам по себе. Сам следил за шинами, сам за тормозами, и был чертовски быстр. Он почти взял еще два титула. Всего было бы шесть, но цифры не имеют значения.

Еще я назвал бы Нельсона Пике, который хорошо ездил на средней машине. Стирлинга Мосса необходимо включать в топ-4. И Хуана Мануэля Фанхио – он свое дело сделал», – сказал Экклстоун.

Экклстоун также пояснил, почему в списке нет действующего чемпиона Льюиса Хэмилтона: «Льюис очень хорошо. Включите его в топ-4 или топ-5, не важно. Но трудно сказать, что он лучше кого-то. У него лучшая техника, лучшая команда, лучшее все».