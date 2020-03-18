Экклстоун выбрал 4 лучших пилотов в истории. Без Шумахера и Сенны

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
ГП Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
42 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
49 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
63 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
77 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
84 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
98 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
105 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
119 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
133 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
161 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
168 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
182 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
189 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
203 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
217 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
224 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
238 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
252 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Экклстоун выбрал 4 лучших пилотов в истории. Без Шумахера и Сенны

Поделились
Комментарии
Экклстоун выбрал 4 лучших пилотов в истории. Без Шумахера и Сенны
Автор:
, редактор
18 мар. 2020 г., 05:39

Экс-глава Ф1 назвал свой рейтинг пилотов, не взяв туда даже Хэмилтона.

Бывший руководитель Формулы 1 Берни Экклстоун известен нестандартными мнениями по разным вопросам. В интервью Daily Mail его попросили выбрать лучших пилотов в истории Ф1 по его субъективному мнению. Экклстоун сделал выбор, не включив в свой список самого титулованного пилота в истории Михаэля Шумахера и одного из самых знаменитых гонщиков в истории – Айртона Сенну.

«[Лучший] Ален Прост. Он никогда не получал поддержки от команды, они не особо помогали ему на пит-уолле. Когда гасли огни, он оставался сам по себе. Сам следил за шинами, сам за тормозами, и был чертовски быстр. Он почти взял еще два титула. Всего было бы шесть, но цифры не имеют значения.

Еще я назвал бы Нельсона Пике, который хорошо ездил на средней машине. Стирлинга Мосса необходимо включать в топ-4. И Хуана Мануэля Фанхио – он свое дело сделал», – сказал Экклстоун.

Экклстоун также пояснил, почему в списке нет действующего чемпиона Льюиса Хэмилтона: «Льюис очень хорошо. Включите его в топ-4 или топ-5, не важно. Но трудно сказать, что он лучше кого-то. У него лучшая техника, лучшая команда, лучшее все».

Читайте также:

Следующая новость
Сайнс не заразился коронавирусом в Мельбурне

Предыдущая новость

Сайнс не заразился коронавирусом в Мельбурне
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Михаэль Шумахер В Магазин , Льюис Хэмилтон В Магазин , Айртон Сенна В Магазин
Автор Иван Матушкин

База данных

ГП Нидерландов

ГП Нидерландов

30 апр. - 3 мая
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Чемпионы коронавируса: семикратный Хэмилтон и трехкратный Алонсо

2
Формула 1

Марко подтвердил расставание Квята с Келли Пике

3
Формула 1

Технический анализ: три проблемы Mercedes W11

4
WRC

Невилль назвал новые правила WRC «дерьмом»

5
NASCAR Cup

В NASCAR запретили любые тесты, за исключением машин нового поколения

Последние видео

Тишина рождает бурю 00:52
Формула 1

Тишина рождает бурю

Вместо Гран При Австралии гонщики Red Bull провели заезд на тележках 02:13
Формула 1

Вместо Гран При Австралии гонщики Red Bull провели заезд на тележках

Что отмена Гран При Австралии значит для Формулы 1? 14:00
Формула 1

Что отмена Гран При Австралии значит для Формулы 1?

Как изменился носовой обтекатель Red Bull в сезоне-2020 01:29
Формула 1

Как изменился носовой обтекатель Red Bull в сезоне-2020

Нелегальные тормоза Mercedes в картинках. Что именно запретили чемпионской команде Формулы 1 01:09
Формула 1

Нелегальные тормоза Mercedes в картинках. Что именно запретили чемпионской команде Формулы 1

Самое важное:

Экклстоун выбрал 4 лучших пилотов в истории. Без Шумахера и Сенны
F1

Экклстоун выбрал 4 лучших пилотов в истории. Без Шумахера и Сенны

Сайнс не заразился коронавирусом в Мельбурне
F1

Сайнс не заразился коронавирусом в Мельбурне

Чемпионы коронавируса: семикратный Хэмилтон и трехкратный Алонсо
F1

Чемпионы коронавируса: семикратный Хэмилтон и трехкратный Алонсо

Владельцы Ferrari выделили 10 млн евро на борьбу с коронавирусом
F1

Владельцы Ferrari выделили 10 млн евро на борьбу с коронавирусом

Технический анализ: три проблемы Mercedes W11
F1

Технический анализ: три проблемы Mercedes W11

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
30 апр. - 3 мая
Билеты
7 мая - 10 мая
Билеты
21 мая - 24 мая
Билеты
4 июн. - 7 июн.
Билеты
11 июн. - 14 июн.
Билеты
25 июн. - 28 июн.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.