Экклстоун: Вольф подружился со Строллом, чтобы перейти в Aston Martin

С 2021 года Aston Martin получит свою команду в Формуле 1. Совладелец британского бренда Лоуренс Стролл переименует под него команду Racing Point, которая также принадлежит бизнесмену.

По слухам, возглавить Aston Martin в Ф1 может руководитель заводского коллектива Mercedes Тото Вольф. Немецкий производитель пока не подтвердил, что останется в чемпионате мира после 2020 года.

Бывший руководитель Формулы 1 Берни Экклстоун рассказал, что Вольф уже начал налаживать связи со Строллом и наверняка сменит место работы.

«Тото Вольф стал более дружелюбным с Лоуренсом, – сказал Экклстоун в интервью GP Fans. – Ему хватает ума, чтобы выбирать себе нужных друзей. Думаю, более чем вероятно, что он присоединится к Лоуренсу в Aston Martin. У Стролла есть свое окружение, группа, с которой он взял контроль над компанией. Но я полагаю, что Тото перейдет к ним, как руководитель. Это может сработать».