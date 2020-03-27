Экклстоун: Вольф подружился со Строллом, чтобы перейти в Aston Martin
Бывший босс Формулы 1 уверен что руководитель чемпионской команды Mercedes уже подготовил себе новое место работы
С 2021 года Aston Martin получит свою команду в Формуле 1. Совладелец британского бренда Лоуренс Стролл переименует под него команду Racing Point, которая также принадлежит бизнесмену.
По слухам, возглавить Aston Martin в Ф1 может руководитель заводского коллектива Mercedes Тото Вольф. Немецкий производитель пока не подтвердил, что останется в чемпионате мира после 2020 года.
Бывший руководитель Формулы 1 Берни Экклстоун рассказал, что Вольф уже начал налаживать связи со Строллом и наверняка сменит место работы.
«Тото Вольф стал более дружелюбным с Лоуренсом, – сказал Экклстоун в интервью GP Fans. – Ему хватает ума, чтобы выбирать себе нужных друзей. Думаю, более чем вероятно, что он присоединится к Лоуренсу в Aston Martin. У Стролла есть свое окружение, группа, с которой он взял контроль над компанией. Но я полагаю, что Тото перейдет к ним, как руководитель. Это может сработать».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Тото Вольф , Берни Экклстоун
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Экклстоун: Вольф подружился со Строллом, чтобы перейти в Aston Martin
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