Экклстоун: В свою команду я бы взял Ферстаппена
Голландский пилот заработал еще один комплимент от человека, еще сравнительно недавно руководившего всей Формулой 1
В недавнем интервью итальянской газете Corriere della Sera бывший глава Ф1 Берни Экклстоун в очередной раз поделился своим мнением о нынешних лидерах чемпионата мира. При этом особый акцент британец сделал на достоинствах Макса Ферстаппена.
«Макс пилотирует просто круто. И к тому же, он очень привлекателен как личность. Если бы сейчас у меня была своя команда в Формуле 1, я бы первым делом заключил контракт именно с ним.
Хэмилтон, конечно, тоже хорош. Многие пытаются сравнивать его с предшественниками – с Лаудой, Сенной, Шумахером. Но в этом нет особого смысла, он отличается от других великих чемпионов. И надо признать, неплохо умеет продвигать себя, увеличивать свою популярность».
Читайте также:
Среди прочего у Экклстоуна в очередной раз спросили о перспективах Себастьяна Феттеля, который в прошлом сезоне в целом ряде гонок смотрелся хуже своего менее опытного напарника Шарля Леклера. Однако, по мнению экс-главы Ф1, говорить о скорой отставке четырехкратного чемпиона еще рано.
«Почему он должен уходить? С моей точки зрения, еще два-три года он вполне может выступать. Да и после этого все будет зависеть от того, какие результаты он будет показывать».
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Макс Ферстаппен В Магазин
|Автор
|Кирилл Качнов
Экклстоун: В свою команду я бы взял Ферстаппена
База данных
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Партнер проекта
|
25 июн. - 28 июн.Билеты
|
2 июл. - 5 июл.Билеты
|
16 июл. - 19 июл.Билеты
|
30 июл. - 2 авг.Билеты
|
27 авг. - 30 авг.Билеты
|
3 сент. - 6 сент.Билеты