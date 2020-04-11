Экклстоун: В свою команду я бы взял Ферстаппена

В недавнем интервью итальянской газете Corriere della Sera бывший глава Ф1 Берни Экклстоун в очередной раз поделился своим мнением о нынешних лидерах чемпионата мира. При этом особый акцент британец сделал на достоинствах Макса Ферстаппена.

«Макс пилотирует просто круто. И к тому же, он очень привлекателен как личность. Если бы сейчас у меня была своя команда в Формуле 1, я бы первым делом заключил контракт именно с ним.

Хэмилтон, конечно, тоже хорош. Многие пытаются сравнивать его с предшественниками – с Лаудой, Сенной, Шумахером. Но в этом нет особого смысла, он отличается от других великих чемпионов. И надо признать, неплохо умеет продвигать себя, увеличивать свою популярность».

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Среди прочего у Экклстоуна в очередной раз спросили о перспективах Себастьяна Феттеля, который в прошлом сезоне в целом ряде гонок смотрелся хуже своего менее опытного напарника Шарля Леклера. Однако, по мнению экс-главы Ф1, говорить о скорой отставке четырехкратного чемпиона еще рано.

«Почему он должен уходить? С моей точки зрения, еще два-три года он вполне может выступать. Да и после этого все будет зависеть от того, какие результаты он будет показывать».