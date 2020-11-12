Формула 1 объявила о планах провести в 2021 году рекордное количество этапов – ожидается, что их будет 23, включая совершенно новый в Саудовской Аравии.

Репортеры Auto Motor und Sport попросили прокомментировать эту новость Берни Экклстоуна – и 90-летний бизнесмен, наслаждающийся сейчас жизнью в компании жены и маленького сына, сделал весьма интересное предположение.

По мнению Берни, последние действия Liberty говорят о желании владельцев Ф1 продать этот бизнес.

«23 гонки нужны для того, чтобы создать впечатление, будто с делами у них все в полном порядке, – заявил Экклстоун. – Я действовал бы точно также, если бы решил все продать».

Американцы выкупили Ф1 у прежних владельцев в 2017 году, заплатив $4,6 млрд. Вскоре они уволили Берни с поста генерального директора, сделав новым боссом Чейза Кэри. В конце 2020-го того заменит в кресле большого босса Стефано Доменикали.

При этом в действительности финансовое положение спорта и его участников сейчас далеко от идеала. Потери, связанные с коронавирусом, вынудили команды распродавать свои коллекции и залезать в кредиты, а гонки без болельщиков серьезно ударили по промоутерам Гран При.

Чтобы сократить расходы, Формула 1 пошла на серьезные ограничительные меры в части доработки машин и моторов. В 2020 году календарь был сокращен до 17 Гран При.