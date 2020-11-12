Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
23 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
Билеты
13 нояб.
Следующее событие через
14 Часов
:
36 Минут
:
20 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
27 нояб.
Первая тренировка через
15 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
21 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
28 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Экклстоун увидел в новом календаре намек на скорую продажу Ф1

Поделились
Комментарии
Экклстоун увидел в новом календаре намек на скорую продажу Ф1
Автор:
, Ответственный редактор

По мнению бывшего коммерческого босса чемпионата, решение проводить 23 гонки за сезон говорит о стремлении повысить стоимость спорта в глазах потенциальных покупателей

Формула 1 объявила о планах провести в 2021 году рекордное количество этапов – ожидается, что их будет 23, включая совершенно новый в Саудовской Аравии. 

Читайте также:

Репортеры Auto Motor und Sport попросили прокомментировать эту новость Берни Экклстоуна – и 90-летний бизнесмен, наслаждающийся сейчас жизнью в компании жены и маленького сына, сделал весьма интересное предположение. 

По мнению Берни, последние действия Liberty говорят о желании владельцев Ф1 продать этот бизнес. 

«23 гонки нужны для того, чтобы создать впечатление, будто с делами у них все в полном порядке, – заявил Экклстоун. – Я действовал бы точно также, если бы решил все продать». 

Американцы выкупили Ф1 у прежних владельцев в 2017 году, заплатив $4,6 млрд. Вскоре они уволили Берни с поста генерального директора, сделав новым боссом Чейза Кэри. В конце 2020-го того заменит в кресле большого босса Стефано Доменикали. 

Читайте также:

При этом в действительности финансовое положение спорта и его участников сейчас далеко от идеала. Потери, связанные с коронавирусом, вынудили команды распродавать свои коллекции и залезать в кредиты, а гонки без болельщиков серьезно ударили по промоутерам Гран При. 

Чтобы сократить расходы, Формула 1 пошла на серьезные ограничительные меры в части доработки машин и моторов. В 2020 году календарь был сокращен до 17 Гран При.

W Series проведет сезон 2021 года вместе с Формулой 1

Предыдущая новость

W Series проведет сезон 2021 года вместе с Формулой 1

Следующая новость

Кадр дня: нарды на берегу Босфора

Кадр дня: нарды на берегу Босфора
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Берни Экклстоун
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое Сегодня

Гран При Турции стартует необычно рано. Вот расписание трансляций
Формула 1 Формула 1 / Анонс

Гран При Турции стартует необычно рано. Вот расписание трансляций

Экклстоун увидел в новом календаре намек на скорую продажу Ф1
Формула 1 Формула 1 / Новость

Экклстоун увидел в новом календаре намек на скорую продажу Ф1

Ральф Шумахер назвал двух пилотов быстрее Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ральф Шумахер назвал двух пилотов быстрее Хэмилтона

Элбон отказался от возвращения в AlphaTauri
Формула 1 Формула 1 / Новость

Элбон отказался от возвращения в AlphaTauri

Что изменится в Ф1 в 2021 году: больше веса, меньше аэродинамики и никаких розовых Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Избранное

Что изменится в Ф1 в 2021 году: больше веса, меньше аэродинамики и никаких розовых Mercedes

Грожан пропустил рейс в Стамбул. В соцсетях заподозрили Эрикссона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Грожан пропустил рейс в Стамбул. В соцсетях заподозрили Эрикссона

W Series проведет сезон 2021 года вместе с Формулой 1
W Series W Series / Новость

W Series проведет сезон 2021 года вместе с Формулой 1

«Я буду рад возвращению Квята в Red Bull». Тост о новых слухах про замену Гасли на россиянина
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Я буду рад возвращению Квята в Red Bull». Тост о новых слухах про замену Гасли на россиянина

Самое важное:

Кадр дня: нарды на берегу Босфора
Формула 1 Формула 1 / Новость

Кадр дня: нарды на берегу Босфора

Экклстоун увидел в новом календаре намек на скорую продажу Ф1
Формула 1 Формула 1 / Новость

Экклстоун увидел в новом календаре намек на скорую продажу Ф1

W Series проведет сезон 2021 года вместе с Формулой 1
WSer W Series / Новость

W Series проведет сезон 2021 года вместе с Формулой 1

У босса Williams F1 нашли COVID-19, он пропустит Гран При Турции
Формула 1 Формула 1 / Новость

У босса Williams F1 нашли COVID-19, он пропустит Гран При Турции

Самое читаемое

1
Формула 1

Гран При Турции стартует необычно рано. Вот расписание трансляций

1d
2
Формула 1

Экклстоун увидел в новом календаре намек на скорую продажу Ф1

55min
3
Формула 1

Ральф Шумахер назвал двух пилотов быстрее Хэмилтона

21ч
4
Формула 1

Элбон отказался от возвращения в AlphaTauri

22ч
5
Формула 1

Что изменится в Ф1 в 2021 году: больше веса, меньше аэродинамики и никаких розовых Mercedes

18ч

Самое важное:

Экклстоун увидел в новом календаре намек на скорую продажу Ф1
Формула 1

Экклстоун увидел в новом календаре намек на скорую продажу Ф1

W Series проведет сезон 2021 года вместе с Формулой 1
WSer

W Series проведет сезон 2021 года вместе с Формулой 1

У босса Williams F1 нашли COVID-19, он пропустит Гран При Турции
Формула 1

У босса Williams F1 нашли COVID-19, он пропустит Гран При Турции

Грожан пропустил рейс в Стамбул. В соцсетях заподозрили Эрикссона
Формула 1

Грожан пропустил рейс в Стамбул. В соцсетях заподозрили Эрикссона

Что изменится в Ф1 в 2021 году: больше веса, меньше аэродинамики и никаких розовых Mercedes
Формула 1

Что изменится в Ф1 в 2021 году: больше веса, меньше аэродинамики и никаких розовых Mercedes

Последние видео

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции 03:09
Формула 1

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1
14 авг. 2020 г.

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1
13 авг. 2020 г.

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.