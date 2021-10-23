Экклстоун усомнился в приходе Andretti в Формулу 1

По слухам, американская команда Andretti хочет прийти в Формулу 1, выкупив Sauber, сейчас выступающий под брендом Alfa Romeo. О сделке заговорили этой осенью, однако ее подтверждения до сих пор нет, и по новой информации покупка находится под угрозой.

Бывший руководитель Формулы 1 Берни Экклстоун, который сам когда-то был владельцем команды, сомневается, что Andretti в принципе захочет выкупать именно Sauber из-за различных ограничений.

«Сильно сомневаюсь, что Andretti придет в Ф1, – сказал Экклстоун газете Blick. – Швейцария совсем не идеальное место для иностранцев в Формуле 1, даже если тут отличная база и есть аэротруба.

Помимо прочего, важные британские сотрудники не хотят ехать туда работать или быстро увольняются по личным причинам. Им просто некомфортно без фиш-энд-чипс!»