Экклстоун удивился отсутствию Хэма и Вольфа на церемонии FIA

На прошедшей вчера церемонии награждения Международной автомобильной федерации не было Льюиса Хэмилтона и главы команды Mercedes Тото Вольфа. Оба проигнорировали мероприятие, тем самым выразив несогласие с итогами последней гонки в Абу-Даби, где решилась судьба титула.

По словам бывшего главы Формулы 1 Берни Экклстоуна, его удивило как отсутствие ключевых представителей Mercedes, так и то, что они отказались подавать апелляцию, но не признали справедливость судейских решений.

«Я был очень, очень, очень, очень удивлен отношением со стороны Mercedes, потому, что я никогда не видел, чтобы они так поступали, – цитирует Экклстоуна издание Racefans.com. – После гонки можно заметить, что те, кто проигрывает не так довольны, как победители. Но у них был шанс подать апелляцию, и они этого не сделали.

Вот они не пришли сюда, на церемонию награждения. Но много людей работали над организацией чемпионата, над этой церемонией, тратили свое время. Хэмилтон мог бы прийти. Это бы не доставило ему неудобств. Не думаю, что кто-то поверит в то, что он просто не смог. Как-то же он умудрился приехать на 22 гонки в этом сезоне».